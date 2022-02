Lara surta e xinga Christian em 'Um Lugar ao Sol'

Cozinheira Lara surta e xinga Christian na novela 'Um Lugar ao Sol'

A paz e o clima ameno de romance entre dois dos principais personagens da novela Um Lugar ao Sol estão com os dias contados.

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, a mocinha Lara (Andréia Horta) se recusará a ser a amante de Christian/Renato (Cauã Reymond) na história.

Depois de ter descoberto por causa de Elenice (Ana Beatriz Nogueira) que o empresário não se separou de verdade da esposa Bárbara (Alinne Moraes), a cozinheira ficará uma fera.

Surto de raiva

Ao se encontrar com o farsante na novela das nove, Clara não deixará a situação passar em branco e brigará com ele. "Só um narcisista psicopata consegue ter duas caras e viver desse jeito!!!", gritará ela com Christian.