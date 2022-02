Christian faz ameaça para Ravi em 'Um Lugar ao Sol'

Christian faz grande ameaça para Ravi na novela 'Um Lugar ao Sol'

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 11h02

Apesar de ter um verdadeiro amigo e parceiro na novela Um Lugar ao Sol, o protagonista da obra fará de tudo para que ninguém atrapalhe os planos dele.

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, o empresário Christian/Renato (Cauã Reymond) perderá o controle com Ravi (Juan Aguiar) na história.

No follhetim da TV Globo, o impostor não irá se controlar ao descobrir o romance do antigo motorista com a cozinheira Lara (Andréia Horta).

Ameaças

Ao saber de tudo, o irmão de Renato fará ameaças e colocará a vida do rapaz em risco na novela das nove da Globo. "Imbecil!", dirá Christian com raiva de Ravi na trama.