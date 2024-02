Juliana Paiva volta às novelas com personagem desafiadora: ‘Exige muito emocionalmente’

Durante coletiva de imprensa, atriz comentou sobre seu retorno às novelas da Globo com papel diferente de todos os outros que já fez

A atriz Juliana Paiva (30) está de volta às novelas da TV Globo depois de um pouco mais três anos. Em Família é Tudo, ela será Electra Mancini. A CARAS Brasil participou da coletiva de imprensa da novela, durante entrevista, Juliana comentou que a personagem é diferente de todos os papéis que já fez: “Exige muito emocionalmente”.

Na trama, Electra foi acusada de tentar matar seu ex-namorado, Luca Baggio, interpretado por Jayme Matarazzo (38). A jovem começa a novela presa e com sede de vingança, pois tem certeza que armaram contra ela.

“A gente já conhece a personagem em um momento muito sombrio trancada em uma cela depois de 5 anos cumprindo uma pena injustamente, ela busca por justiça, pelo resgate de uma vida”, comenta Juliana.

A atriz ainda declara que esse novo trabalho é diferente de todos os outros que já fez: “Ela é muito densa dramaturgicamente, tem muitas cenas de desespero porque você imagina todas as referências que você tem e nada disso vale porque tudo é colocado contra a personagem. Electra é uma temperatura diferente de tudo que eu já experimentei, ela exige muito emocionalmente de mim”, complementa Juliana.

Empatia

Durante a coletiva, Juliana aproveitou para convidar o público a olhar sua personagem com mais empatia e entender essa busca de justição que ela fará ao longo da trama: "É uma personagem que vai pegar pelo coração".

"Eu quero convidar o público a ir em busca de justiça junto com ela. Porque é uma sitação que poderia ter acontecido com qualquer um. Imagina você, se fosse com alguém da sua familia, com o seu amor. É dificil. É esse o convite que eu quero fazer para o público. Vem mergulhar junto comigo", finaliza a atriz.