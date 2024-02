Jayme Matarazzo volta à TV para papel em Família é Tudo: 'Me senti desafiado'

Escalado para Família é Tudo, nova novela da Globo, Jayme Matarazzo se dividirá entre os cuidados com a filha, de 2 meses, e o novo personagem

Fora das novelas desde 2022, o ator Jayme Matarazzo (38) volta à TV Globo para dar vida a mais um personagem importante em sua carreira. Desta vez, ele será o fotógrafo Luca Baggio em Família é Tudo, nova trama das 7, escrita por Daniel Ortiz (51), que estreia em março. Dividido entre os cuidados com a segunda filha, que nasceu no final do ano passado, e a responsabilidade que o trabalho exige, o ator revelou, durante coletiva de impressa que a CARAS Brasil participou, o porquê de ter aceitado o convite: “Me senti desafiado”.

Para o ator, a chegada de Luca em sua vida veio em um momento muito especial, pois casou com o nascimento da pequena Luiza Tellechea, hoje com 2 meses, fruto do casamento com Luiza Tellechea. Casados desde 2016, eles já são pais de Antonio, de 2 anos. “Foi um convite que chegou em um momento muito legal da minha vida. Estou vindo do nascimento da minha segunda filha. Então, realmente, só um trabalho muito especial, um convite que mexesse com o meu ânimo, que me faria sair de casa tranquilo. Acho que a grande questão foi de onde veio. Um convite que foi quase que uma missão”, diz Jayme.

Luca Baggio é um fotógrafo na produtora de audiovisual de Tom Monteiro (Renato Góes). Ex-namorado de Electra (Juliana Paiva), é irmão de Murilo (Henrique Barreira) e namora Jéssica (Rafa Kalimann), a melhor amiga de Electra antes de ela ser presa. Nunca deixou de amar a mulher que acredita ter tentado matá-lo.

“Esse personagem tem uma missão muito importante na novela. Acho que esse núcleo traz uma profundidade dramática, bem interessante, que a novela vai carregar. E veio do Daniel e do Fred, né? Que é uma dupla que eu amo, admiro, que tenho o maior carinho e respeito. A gente foi muito feliz em Haja Coração. Então, quando você recebe um convite... Acho que é legal também a coisa da nova missão pela frente, mas quando vem de uma equipe que você já trabalhou, é quase que uma chancela de algo que foi bom. Então, me senti muito abraçado, acolhido, por essa dupla que eu gosto tanto, que tinha uma missão importante”, fala o artista.

“É um personagem tenso, difícil, cheio de reviravolta... Também é leve. O personagem tinha uma vida linda acontecendo, que um dia, num evento atípico da sua normalidade, acaba sofrendo um trauma grande. Ele, por uma tentativa de assassinato, onde todas as provas levam a incriminar sua ex-namorada. E ela (Electra), por estar passando por uma injustiça, que a gente vai acompanhar”, continua.

Jayme Matarazzo garante que a jornada será brilhante. “Acho que é um grande desafio, um elenco delicioso de trabalhar, uma equipe que já adoro. Me senti desafiado. Quando vem para mim com um desafio, é muito difícil eu negar. Gosto muito do que a gente faz, gosto muito das novelas, esse projeto louco, desafiador. Por mais que a gente fique assustado sempre com o tamanho e a dimensão que é uma novela, acho que no final, quando acaba, você pensa: vivi um vilão, um mocinho, um fotógrafo, um padre... Acho que esses desafios são o que movem o ator e eu sou um ator que gosta de ser desafiado. Que bom que esse convite veio de duas pessoas que eu admiro muito. Acho que vai ser uma novela brilhante, por todos estarem muito empolgados, muito dentro da novela, fazendo o seu melhor e com os olhos brilhando. Acho que temos uma jornada linda pela frente”, diz.

ELOGIOS A JULIANA PAIVA E RAFA KALIMANN

Jayme e Juliana Paiva (30) vão contracenar juntos pela primeira vez. A atriz será intérprete de Electra Mancini, que foi acusada de tentar matar seu namorado, Luca. Apesar de jurar inocência, foi condenada. No início da novela, é beneficiada pela liberdade condicional. Fora da cadeia, quer recomeçar a vida e, acima de tudo, provar que foi vítima de uma injustiça. Ainda é apaixonada pelo ex e não nota o interesse do irmão dele e seu advogado, Murilo (Henrique Barreira).

“A cada semana, a gente vai ver o Luca em uma gangorra de emoções, e muito bem acompanhado por duas atrizes muito incríveis. A Ju, eu sempre falei para ela que eu queria encontra-la em algum trabalho, a admiro muito. Acho a Electra um personagem difícil. E pra fechar o trio, estamos com a Rafa (Kalimann). É uma delícia ver a empolgação dela, a abdicação dela, a entrega dela. Acho que ela vem com tudo e acho que a gente vai ser muito feliz”, ressalta.

Rafa Kalimann (30) viverá Jéssica de Osma. Controladora e calculista, é a ex-melhor amiga de Electra. Apaixonada por Luca, não esperou muito depois que a amiga foi presa para se aproximar e conquistá-lo. É filha de um dos sócios da produtora de audiovisual de Tom Monteiro.