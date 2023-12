Juliana Paiva é afastada de novela. Saiba o que aconteceu

No elenco de próxima novela das 7 da Globo, Juliana Paiva é afastada das gravações da história, diz colunista

A atriz Juliana Paiva precisou ser afastada das gravações da próxima novela das 7 da Globo. De acordo com a colunista Anna Luiza Santiago, do Jornal O Globo, a estrela está com pneumonia e precisou de alguns dias para se recuperar. Ela está bem e deve voltar ao set de gravação em breve.

Juliana está no elenco da novela Família É Tudo, próxima novela das 7 da Globo. Na história, ele vive uma das protagonistas ao lado de Nathalia Dill, Thiago Martins, Isacque Lopes e Ramille. Na trama, os cinco personagens se unem para descobrir o que aconteceu com a avó, vivida por Arlete Salles, que desaparece.

A novela tem a previsão de estreia para 4 de março de 2024 e deve substituir Fuzuê.

Recentemente, a atriz Juliana Paiva fez uma mudança em seu visual. Ela se despediu do cabelo castanho para aderir aos fios loiros. "Mais uma mudança de visual provocando uma nova visão sobre mim e dando forma a uma nova vida para a arte! Nunca estive tão loira”, contou ela ao mostra o vídeo de antes e depois.

Homenagem comovente ao pai

No dia 6 de novembro, a atriz Juliana Paiva usou as redes sociais para homenagear seu pai, que completaria mais um ano de vida. Seu Gilmar morreu em setembro de 2019, aos 64 anos, em decorrência de um infarto. No Instagram, a artista recordou uma foto dois juntos, e se declarou.

"Amor da minha vida! Hoje o céu está em festa comemorando o seu aniversário! Meu pai, meu melhor amigo daqui até a eternidade! Te emano muita luz e te celebro todos os dias! Estamos juntos pra sempre! Fora a saudade, a paz que eu sinto ao pensar em você do outro lado me traz a certeza de que está bem! E sei que o melhor presente que eu posso te dar é seguir vivendo da forma mais plena possível! Te amo infinito!! 'Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só'", escreveu ela. Confira a postagem!