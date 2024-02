Jayme Periard volta às novelas da Globo com personagem cheio de segredos

Durante coletiva de imprensa, o ator comentou um pouco mais sobre seu papel na trama e retorno às novelas da Globo após um período de cinco anos

Com 40 anos de carreira, o ator Jayme Periard (62) integra o elenco de Família é Tudo. Na trama, ele será Ramón, um empresário de sucesso. A CARAS Brasil participou da coletiva de imprensa da novela, durante a entrevista Jayme comentou sobre retorno às novelas da Globo após um período de cinco anos.

Ele comemora essa volta em uma trama que aborda sobre relações familiares: “Eu venho de uma sequência de personagens muito cruéis e solitários, essa ambiência familiar tem sido muito prazerosa e, claro, estou com colegas muitos talentosos e maravilhosos, estou confiante do sucesso do nosso trabalho”, diz Jayme.

O ator ainda declarou que seu personagem é misterioroso: “Eu acredito que tenha alguns segredos futuros”.

O autor da trama Daniel Ortiz (51) já adiantou que futuramente o personagem mostrará alguns segredos. “O Ramón tem um conflito pessoal que será desenvolvido ao longo da novela, então, terá um mistériozinho mais para frente”, diz Ortiz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Familia é Tudo | Novela Das 7 (@familiaetudo_novela)

Avô do ano

Periard mencionou que está empolgado em retratar sua relação familiar com os netos na trama: “É um privilégio fazer um avô durante esses 40 anos de profissão que tenho comemorado”. Seu personagem terá dois netos, Laurinha (Sophia Rosa) e Pudim (Antônio Christóforo).

Ramón é pai de Tom, interpretado por Renato Góes (37). Eles possuem uma ligação muito próxima e são grandes amigos, sendo esse um dos pontos que mais agradou Jayme com relação ao personagem.

“O que mais me encantou desde o início é a abordagem de uma relação entre pai e filho com essa amorosidade e confiança, uma relação muito positiva e bonita que se estende aos netos”, comentou.

Na produção, Ramón fará par romântico com Brenda, vivida pela atriz Alexandra Richter (56), mas, ao contrário dela, ele apoia o relacionamento do filho com Vênus Mancini, interpretada por Nathalia Dill (37).