Jade Picon usa dublê durante gravações das novas cenas de 'Travessia'

A ex-BBB Jade Picon surgiu ao lado de sua dublê durante gravações da novela no Rio de Janeiro

Jade Picon (21) surgiu nesta quarta-feira, 11, gravando as novas cenas da novela Travessia, na Lagoa Rodrigo de Freitas, localizada no Rio de Janeiro. Durante a filmagem, a atriz estava ao lado de sua dublê, que usava roupas idênticas e até uma peruca, com um corte semelhante ao cabelo da influencer.

Ao lado da ex-BBB, que participou da última edição do reality, também estavam seus colegas de elenco, Chay Suede (30), intérprete do interesse romântico de Chiara, além de Drica Moraes (53), a mãe do personagem na trama.

Mais cedo, os colegas da influencer também contracenaram sem a presença de Jade, em um ambiente repleto de grama, com a presença de um carro. Será que vem um novo drama por aí? As imagens levantaram suspeitas em relação a alguma cena de ação, por conta da dublê de Jade.

A atriz interpreta a personagem Chiara na novela das nove, escrita por Glória Perez (74). Na trama, Jade dá vida a uma blogueira mimada que está acostumada a ter tudo o que deseja, mas que encontra empecilhos ao se apaixonar por Ari, mas a personagem não foi bem recebida pelo público.

Jade foi muito criticada ao integrar o elenco da novela, pois ganhou o papel de protagonista, sem ter formação na área. Em resposta aos julgamentos, a influencer garantiu que as críticas não impedirão seus sonhos e está acostumada com a exposição: “Estou crescendo ainda, me tornando uma mulher. Então, com certeza, as críticas fazem parte desse processo de amadurecimento”, rebateu.

Jade Picon eleva temperatura da internet ao surgir tomando banho

A atriz de Travessia deixou seus seguidores malucos nesta quarta-feira, 11! Com uma publicação em seus stories, Jade Picon surgiu sem usar nada durante o banho. No vídeo, a influenciadora lava os cabelos e exibe a definição das costas e a cintura fina, além de se virar para também mostrar o rosto.