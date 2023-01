Jade Picon eleva temperatura da internet ao surgir tomando banho

Atriz Jade Picon deixou os seguidores malucos ao aparecer em suas redes sociais sem nada durante banho

A atriz Jade Picon (21) decidiu deixar seus seguidores completamente malucos nesta quarta-feira, 11! Em suas redes sociais, a Chiara de Travessia, novela das nove da Rede Globo, publicou um vídeo onde aparece sem nada tomando seu belo banho.

Em seu perfil oficial no Instagram, a morena surgiu de costas, lavando seus cabelos, além de virar para frente para poder ensaboar seu rosto, sem mostrar nada além do permitido. Na gravação, ela surge usando apenas seu relógio à prova d’água.

Jade Picon tomando banho - Créditos: Reprodução / Instagram



Jade Picon faz última sessão de terapia do ano e reflete sobre saúde mental

Jade Picon realizou sua última sessão de terapia do ano de 2022 e refletiu sobre a sua saúde mental, também por meio das redes sociais.

"Vocês me veem cuidando muito do meu corpo, mas eu cuido muito da minha cabeça também", começou Jade, refletindo: "E como isso é importante. Uma conversa que você tem, uma terapia que você faz, um momento que você tira pra você, uma meditação, um livro que você lê, uma respiração. Quantas são as coisas que a gente pode fazer para ter uma saúde mental. Não é fácil, mas é extremamente necessário", ela disse.

Jade também falou sobre a importância que esses cuidados tem em sua vida: "E se eu estou hoje onde eu estou, firme e forte, com vontade de continuar, de viver, de tudo, é por conta disso, gente, porque na hora que você está com isso aqui [a mente] forte, é difícil te abalar. É claro que você não vai ser inabalável, mas se te abalar, você vai seguir em frente. Última terapia do ano, cuide de você", aconselhou ao finalizar a reflexão.