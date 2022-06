Jade Picon recebeu autorização especial para atuar em novela da Globo

Sindicato dos Artistas precisou emitir autorização especial para a Globo ter Jade Picon no elenco da novela Travessia

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 10h39

A participação de Jade Picon na novela Travessia, da Globo, precisou de uma autorização especial nos bastidores. Isso porque ela não tem o registro profissional de atriz. Assim, o Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro precisou emitir uma autorização para que ela possa fazer parte da produção.

De acordo com o site Em Off, o Sindicato deu uma autorização para que ela participe apenas deste projeto na novela das 9. A revelação foi feita pelo ator Hugo Gross, que é o presidente do Sated. “Nesse caso da Jade Picon, nós demos uma autorização especial e específica para aquele produto, válido para o período que foi pedido”, disse ele, e completou: “Dentro de uma obra pode ter se eu não me engano três para cada produto. Então mais que isso não pode ser feito. O sindicato não está aqui para tolir trabalho de ninguém. Muito menos das empresas. Está aqui pra proteger a lei. E quando a coisa é feita dentro da legalidade não tem como negar isso. A Rede Globo fez dentro da legalidade”.

Jade Picon é confirmada em Travessia

Jade Picon foi confirmada no elenco da novela Travessia na última segunda-feira, 20, quando apareceu ao lado de parte do elenco em uma preparação antes das gravações. “A ficha ainda tá caindo! Vocês tem noção? Um dos meus maiores sonhos sendo realizado da melhor maneira possível! O tanto que eu aguardei ansiosa por essa resposta e está aí minha reação. VEM TRAVESSIA, VEM CHIARA”, escreveu a ex-BBB na legenda da postagem.

Travessia, a nova trama de Gloria Perez está prevista para estrear em outubro, substituindo Pantanal. O tema central da trama será a relação do homem com a tecnologia.