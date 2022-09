Jade Picon conta que teve crise antes de gravar novela: ‘Parecia que alguém tinha morrido’

Influenciadora Jade Picon, que irá participar da novela Travessia, conta que teve crise antes de gravar novela

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 20h19

Durante o podcast PodDelas, comandado por Tata Estaniecki Cocielo e Bruna Unzueta, a influenciadora e nova atriz Jade Picon contou que teve uma crise nervosa antes de gravar sua primeira cena em Travessia, próxima novela das nove da Rede Globo. A ex-BBB contou que tinha se preparado para atuar ao lado do ator Chay Suede, mas ficou insegura quando chegou a hora do vamos ver.

“Lá dentro eu me sinto muito acolhida, muito amparada, tanto pela produção quanto pelo elenco”, comentou Jade sobre o convite de atuar na nova novela de Gloria Perez.

"Eu fiquei meses sendo preparada, eu me preparei de verdade. Não é só decorar texto. Eu tenho uma facilidade com isso, mas eu estava me sentindo preparada. Fui para Angra e fiquei nervosa. Quando você faz uma coisa pela primeira vez, você não sabe como vai ser”, disse ela. “Eu estava bem nervosa, eu não sabia como era. Claro que eu já tinha feito perguntas para a produção, mas eu não sabia o que eu ia sentir. Eu acordei, e parecia que tinha morrido alguém. Eu falei: ‘Socorro, Deus’. Estava sozinha ainda, não tinha meu empresário, minha melhor amiga, nada”, completou.

Em Travessia, que estreia em outubro após o final de Pantanal, Jade Picon irá viver a milionária Chiara, que é filha mimada e instável do empresário Guerra, vivido por Humberto Martins e de Débora, que será Grazi Massafera, que acaba morrendo logo após o nascimento da filha.

Assista o episódio completo do podcast que Jade Picon participou:

Jade Picon ostenta acessórios de luxo

Usando um top preto de couro, Jade Picon chamou a atenção com os itens de luxos que ela está usando em sua nova foto nas redes sociais.

A paulista optou por um corta-vento da francesa Louis Vuitton verde com uma estampa clássica da marca. Cotado em R$ 26.700, a peça é da coleção PARKA DAMIER LV MATCH, um dos mais novos lançamentos. Para completar, ela optou por um colar de brilhantes nada básico: "Minha nova foto de perfil do wpp", brincou ela na legenda da postagem no Instagram.

Veja a postagem de Jade Picon: