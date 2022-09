Jade Picon ostenta acessórios de luxo em nova selfie: ''Olhar matador''

Para evento, atriz Jade Picon veste acessórios de luxo avaliados em mais de R$ 25 mil e choca web

08/09/2022

Mais uma vez, a ex-BBB Jade Picon atraiu olhares para ela nas redes sociais. Na tarde da última quarta-feira, 07, a nova atriz de Travessia (TV Globo) deixou o seus milhões de seguidores boquiabertos ao exibir toda a sua beleza em um novo registro.

Usando um top preto de couro no estilo motocycle e uma maquiagem com um delineado digno de "catwoman", a empresária não poupou carão em um clique com um olhar matador. Porém, o que roubou a atenção foi: os itens de luxos que ela está usado.

Para um evento musical que está acontecendo no Rio de Janeiro, a paulista optou por um corta-vento da marca francesa Louis Vuitton na cor verde com uma estampa clássica da grife. Avaliado em R$ 26.700, a peça é da coleção PARKA DAMIER LV MATCH, um dos seus mais novos lançamentos.

Para completar, ela optou por um colar de brilhantes nada básico: "Minha nova foto de perfil do wpp", brincou ela na legenda postagem no Instagram.

Nos comentários, é claro, os fãs não pouparam declarações à nova atriz do pedaço: "Olhar matador", disse uma seguidora. "Você é uma deusa", disse outra. "Imagina ficar linda assim em uma selfie", disse um terceiro.

