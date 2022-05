Isadora flagra traição da mãe e arma barraco em 'Além da Ilusão'

Modista Isadora flagra traição da mãe Violeta e arma barraco na novela 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 11h12

Um barraco daqueles em breve marcará a vida da mocinha da novela de época Além da Ilusão, em exibição na TV.

Nos próximos capítulos da trama das 18 horas, a protagonista Isadora (Larissa Manoela) não perdoará uma traição de Violeta (Malu Galli) na história.

A talentosa modista do folhetim da Globo flagrará a mãe os beijos com Eugênio (Marcello Novaes) e fará um barraco ao assistir a cena do casal de pombinhos.

Decepção em família

"Que nojo!", vai disparar Isadora que ficará sem falar com Violeta por conta da decepção e tristeza com a mãe. Será que a relação entre elas ficará muito estremecida na atual novela das seis?