Davi se dá mal com espionagem de Iolanda em 'Além da Ilusão'

Mocinho Davi se dá mal com espionagem da vedete Iolanda na novela 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 11h19

Uma hóspede um tanto quanto traiçoeira atrapalhará a vida do principal mocinho da novela de época Além da Ilusão.

Nos próximos capítulos da trama das 18 horas, Iolanda (Duda Brack) aproveitará a estadia inesperada para vasculhará a casa de Davi/Rafael (Rafael Vitti) em busca de provas contra ele na história.

Determinada a prejudicar a vida do mágico no folhetim da TV Globo, a vedete encontrará o baú com itens de ilusionismo do rapaz, mas será flagrada pelo dono do imóvel antes de remexer nos pertences dele.

Flagra na hora!

"Você está bisbilhotando em minhas coisas, Iolanda?", confrontará o ex-namorado de Isadora (Larissa Manoela), deixando Iolanda sem graça e de boca fechada na novela das seis que se passa na década de 40.