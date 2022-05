Isadora flagra a mãe aos beijos com outro homem em 'Além da Ilusão'

Modista Isadora flagra a mãe aos beijos com outro homem na novela 'Além da Ilusão'

Um flagra daqueles mexerá com os rumos de uma das famílias mais tradicionais da novela de época Além da Ilusão.

Nos próximos capítulos da trama das 18 horas, Isadora (Larissa Manoela) verá a mãe Violeta (Malu Galli) aos beijos com Eugênio (Marcello Novaes).

Bem surpresa com a troca de carícias entre a empresária e o seu sócio, a mocinha do folhetim da TV Globo ficará bastante arrasada com a traição em família.

Castigo para a mãe

Por conta do grave ocorrido, Isadora castigará Violeta ao viajar com Joaquim (Danilo Mesquita) sem se despedir dela, deixando a personagem de coração partido na atual novela das seis da Globo.