Matias vira cupido da cunhada Heloísa em 'Além da Ilusão'

Personagem Matias vira cupido da cunhada Heloísa na novela 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 12h04

Apesar de viveram brigando e estarem envolvidos em um segredo do passado, dois personagens vão se aproximar em Além da Ilusão.

Nos próximos capítulos da trama das 18 horas, o desajustado Matias (Antonio Calloni) será o cupido de Heloísa (Paloma Duarte) e Leônidas (Eriberto Leão).

Por ironia do destino no folhetim de época da TV Globo, o interesse da costureira e do ex-tecelão acontecerá depois da internação do ex-juiz, que sofre com problemas mentais.

Aproximação

Na ocasião, a cunhada de Matias descobrirá o grande segredo de Leônidas e se compadecerá da dor dele na novela das seis, iniciando assim, uma aproximação do futuro casal.