Isabel Teixeira fala da mudança de Maria Bruaca na novela Pantanal

Isabel Teixeira reflete sobre a mudança de perspectiva da personagem Maria Bruaca após descobrir que o marido tem outra família na novela Pantanal: 'É um renascimento'

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 17h03

Nesta semana, o público da novela Pantanal, da Globo, viu a cena do momento em que Maria Bruaca (Isabel Teixeira) descobre que o seu marido, Tenório (Murilo Benício), tem uma segunda família e a trai há muitos anos. A partir disso, a personagem vai se envolver com Alcides (Juliano Cazarré) e passar a ter uma nova vida. Assim, a atriz Isabel Teixeira comentou sobre a nova fase de sua personagem.

"É uma mulher que está aprisionada em um casamento e vai percebendo essa prisão. Casou muito jovem, se apaixonou, fez uma vida com ele, uma pessoa de quem gostava de fato. Mas não percebia o quão aprisionada estava. E aí vamos vendo viradas da personagem nas quais ela vai se conhecendo melhor, enxergando melhor. Parece que ela vai abrindo a visão e vai conhecendo outras sensações", disse ela, e continuou:

"Ser uma mulher de 50 anos, e eu sei que porque farei em breve, é um renascimento, uma redescoberta de tudo. Do sexo, do amor, da liberdade, da paixão, da alegria de viver, do aqui e do agora. Então tem muito isso, da Maria Bruaca se enxergar, ver o que lugar onde está. Metaforicamente e na prática, ela vai saindo de casa, vendo a paisagem à sua volta. Essa cena que vai ao ar hoje à noite, da sua primeira saída de casa, ela estava em um barco, no meio do rio, e foi olhando deslumbrada a paisagem à sua volta. Da mesma forma, eu nunca tinha ido ao Pantanal. Então entendi que tudo que ela via, eu estava vendo também, pela primeira vez".

Bastidores da novela Pantanal

Então, a atriz contou sobre a importância de ter uma personagem como Maria no horário nobre da TV aberta. "A Maria Bruaca nos propõe revermos tudo o que conhecemos. Ela faz você se questionar: isso é bom pra mim? Tem uma autora que eu adoro que diz que temos que aprender a dançar sobre as ruínas. A trajetória da Maria Bruaca tem essa nova maneira de olhar, levanta muitos questionamentos, com tristeza, mas também com muita alegria. O que é a trajetória do herói? É ver sua sombra e a sua luz. Acho que é o que acontece com ela", declarou.

Por fim, Isabel Teixeira relembrou a força das gravações ao ar livre no pantanal. "Após as duas primeiras semanas que passei no Pantanal, ano passado, já me vi totalmente transformada. Eu já vi paisagens bonitas assim, mas nunca tão fortes, impactantes. Minha primeira cena gravada foi no Rio Negro. Não me imagino gravando a novela em estúdio sem ter conhecido esse horizonte antes, porque a Maria Bruaca é uma personagem que vive em uma fazenda sozinha, e isso é muito significativo. Há uma solidão aí. Tem um silêncio, tem um olhar para a natureza. Logo que cheguei, vi isso no Pantanal e foi muito intenso, porque gravar neste ambiente é muito intenso", afirmou.