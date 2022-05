Pantanal: resumo da novela de 16 a 21 de maio

Nos próximos capítulos de Pantanal, Maria Bruaca escuta a conversa de Tenório e Guta e descobre que o marido tem outra família

Capítulo 43

Juma fica orgulhosa de Jove. Guta se oferece para ensinar a mãe a se maquiar. Maria Bruaca conta para Guta que Tenório a chamou de Zuleica na cama. Muda se emociona com a demonstração de amor de Tibério e confessa ao peão que seu nome verdadeiro é Rute. Jove diz a Tadeu que o Velho do Rio é seu avô. Muda aceita ir para a fazenda com Tibério. José Leôncio fica transtornado com a morte de Tião. Tadeu diz a Jove que ele não merece o pai que tem. José Lucas exibe um sorriso parecido com o de Joventino.

Capítulo 44

José Lucas oferece carona para uma moça, mas acaba sendo assaltado por ela e dois comparsas. Filó fica devastada ao ser informada por Ari que Quim morreu. José Leôncio ordena seus funcionários a fazerem uma roda de viola para homenagear Quim e Tião. José Lucas dá queixa do assalto e do roubo de seu caminhão e da boiada para o guarda rodoviário. José Leôncio decide ir em busca do pai, mas não encontra o Velho do Rio. Levi beija Muda. Maria Bruaca nota o olhar de interesse de Alcides para ela. Tibério alerta Muda sobre Levi. Um caminhoneiro aconselha José Lucas a esquecer do roubo, mas o filho de José Leôncio deixa claro que não irá desistir.

Capítulo 45

Madeleine acusa Gustavo de tê-la traído com Nayara. Irma não acredita quando Madeleine diz à irmã que vai reconquistar José Leôncio. Levi confronta Muda. Filó flagra Levi com Muda e manda a moça se decidir entre o peão e Tibério. Madeleine e Irma discutem. Juma pede a Jove que não fale mais em ir embora. José Lucas está disposto a encontrar seu caminhão e fazer justiça. Muda deixa claro para Tibério que não gosta do peão da forma como ele gostaria. Muda beija Levi e revela ao peão o seu objetivo de vingança. Trindade aconselha Tibério a mandar Levi embora. José Lucas ajuda o caminhoneiro que lhe dá carona, rumo ao Paraguai.

Capítulo 46

Durante conversa com Madeleine, Irma acaba confessando à irmã que dormiu com José Leôncio. Madeleine acusa Irma de traidora. Tadeu defende Guta ao flagrar Tenório destratando a própria filha. Tadeu declara seu amor a Guta e os dois acabam se amando. Juma ri do jeito como Jove tenta acertar um boi marruá. Guta diz a Tadeu que não está preparada para ficar com ele. José Leôncio, mais uma vez, desconfia do caráter de Tenório. Filó e José Leôncio ficam surpresos ao se depararem com Irma. Maria Bruaca escuta a conversa de Tenório e Guta e descobre que o marido tem outra família. Irma tenta seduzir José Leôncio. Tenório questiona Maria Bruaca, ao flagrá-la chorando.

Capítulo 47

Maria Bruaca não revela a Tenório o motivo do seu choro. José Leôncio leva Irma à tapera de Juma para conversar com Jove. Filó se ressente ao ver José Leôncio com Irma. Dona Jacutinga se surpreende com o estado de José Lucas. José Leôncio confessa a Irma que errou ao escolher Madeleine. Tenório estranha o comportamento de Maria Bruaca, e Guta comemora. Juma diz a Jove que tem medo de que ele vá embora. Trindade se encanta com Irma. Dona Jacutinga incentiva José Lucas a seguir em frente.

Capítulo 48

Dona Jacutinga entrega um dinheiro a José Lucas, para ajudá-lo na viagem sem destino. Gustavo e Nayara ficam juntos. Guta fica perplexa ao ver Maria Bruaca saindo de barco com Alcides. Maria Bruaca beija Alcides. Mariana aconselha Madeleine a seguir seu coração. Jove diz a Juma que vai embora e que a levará com ele. Filó escuta José Leôncio falar mal de Tadeu para Irma. José Leôncio fica chocado ao saber que Madeleine está no avião, sobrevoando em tempo ruim, rumo a sua fazenda.