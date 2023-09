Isabel Teixeira encarna vilã de Aracy Balabanian em remake e revela conversas com atriz

Em conversa com a imprensa, Isabel Teixeira ainda contou um pouco mais sobre Helena, sua vilã no remake de Elas por Elas

Às vésperas de entrar no ar com sua terceira novela, a atriz Isabel Teixeira (49) afirma não se deslumbrar por protagonistas. Em coletiva de imprensa, da qual a CARAS Brasil participou, a artista falou sobre Helena, sua personagem no remake de Elas por Elas, e também relembrou as conversas que teve com Aracy Balabanian, intérprete da vilã em 1982.

"Deu tempo de falar com Aracy. [Primeiro], ela falou comigo na época de Pantanal, mas o Instagram dela não era verificado, então eu perguntava se era ela mesmo e ela dava risada", conta Isabel Teixeira . A atriz fala que as duas costumavam conversar e ela chegou a contar para a veterana que estava reassistindo Elas por Elas, antes de contar que faria a vilã.

Quando Aracy descobriu o papel que Teixeira faria, chamou a atriz e as duas falaram sobre o desejo de se conhecerem pessoalmente, porém, o encontro não aconteceu antes da partida da veterana. "Quando ela se foi deste plano, foi triste para mim. Ela fez história na TV brasileira e eu procuro honrar isso."

Leia também:Repórter da Globo se defende após gafe ao vivo com Isabel Teixeira

Ela ainda conta ter encontrado no trabalho da atriz a essência de sua personagem. "Helena não sabe que é vilã, o que é vilania? Ela não fala: 'Vou machucar você, interferir na sua vida'. Ela acha que o que ela está fazendo é certo, é quase ingênuo e delicadamente triste. Isso está muito no trabalho de Aracy."

Isabel Teixeira diz que também se inspirou em outras vilãs como Beatriz Falcão, de Fernanda Montenegro, ou Branca, de Susana Vieira. Para ela, a nova versão de Elas por Elas irá despertar um sentimento de nostalgia no público, assim como aconteceu com o elenco.

"Eu tenho pensado muito nisso, tenho lembrado muito do meu ensino médio com muito carinho", completa a artista, que ganhou notoriedade nacional ao interpretar Maria Bruaca, no remake de Pantanal, sucesso no ano de 2022.

Por fim, a artista diz que não escolhe seus personagens de acordo com sua grandeza dentro dos projetos e trabalhos. Ela, que se considera novata na televisão, afirma nunca ter negado nenhum trabalho. "Eu sou protagonista da minha vida e gosto muito de trabalhar, protagonismo é isso."

"A condição de um trabalho eu posso negar, mas personagem eu nunca neguei. Tenho 40 anos de carreira e nunca neguei. Todo mundo tem algo de interessante que a gente pode se apaixonar, pode ser um personagem minúsculo e ele foi o que eu mais amei na vida."

CONFIRA VÍDEO DE ISABEL TEIXEIRA COMO HELENA DE ELAS POR ELAS: