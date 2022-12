Repórter da Globo se defende após gafe ao vivo com Isabel Teixeira

Repórter do programa 'É De Casa', Thiago Simpatia não reconhece Isabel Teixeira ao vivo e comete gafe com a atriz

O repórter Thiago Simpatia, do programa É De Casa, na Globo, gerou repercussão nas redes sociais ao cometer uma gafe com a atriz Isabel Teixeira durante uma transmissão ao vivo direto da São Silvestre na manhã deste sábado, 31. Ele não reconheceu a atriz quando ela apareceu atrás dele e pediu para ela sair de cena.

Horas depois, o repórter apareceu nas redes sociais para se defender das críticas, já que os internautas detonaram a atitude dele. Isso porque Isabel Teixeira foi uma das artistas que mais teve repercussão no ano de 2022 por sua interpretação de Maria Bruaca no remake da novela Pantanal, da Globo, e até ganhou o prêmio de Melhor Atriz no Melhores do Ano do Domingão com Huck.

Assim, Thiago Simpatia contou que estava tão focado no que precisava falar ao vivo que não percebeu a presença da atriz. “Vou deixar todos os comentários aqui, está tudo certo! Eu estava de costas e concentrado nas informações. Tomei um baita susto! Está tudo certo! Feliz ano novo”, disse ele.

Em outro comentário no Instagram, a apresentadora Alinne Prado também defendeu o colega de profissão. “Passando aqui para te dar um abração, dizer que você está arrebentando nas transmissões ao vivo, sim. Ninguém é obrigado a reconhecer ninguém”, declarou.

Isabel Teixeira corre na São Silvestre

A atriz Isabel Teixeira, que interpretou a Maria Bruaca no remake da novela Pantanal, da Globo, mostrou que também adora uma corrida! Neste sábado, 31, ela correu na São Silvestre, em São Paulo. A artista foi flagrada no meio dos atletas que disputaram a prova nas ruas da capital paulista no último dia de 2022.

Esta foi a segunda vez que ela fez parte da corrida. Em entrevista na Globo, ela se divertiu ao falar sobre a empolgação para a corrida. “Troféu da persistência, eu vou até o fim hoje, até o fim! Ó que beleza a mulherada se aquecendo ali. Eu vou atrás delas!”, contou.

