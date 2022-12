Isabel Teixeira, a Bruaca de Pantanal, corre na São Silvestre

Atriz que fez a Maria Bruaca no remake de Pantanal, Isabel Teixeira participa da corrida de São Silvestre no último dia de 2022

A atriz Isabel Teixeira, que interpretou a Maria Bruaca no remake da novela Pantanal, da Globo, mostrou que também adora uma corrida! Neste sábado, 31, ela correu na São Silvestre, em São Paulo. A artista foi flagrada no meio dos atletas que disputaram a prova nas ruas da capital paulista no último dia de 2022.

Esta foi a segunda vez que ela fez parte da corrida. Em entrevista na Globo, ela se divertiu ao falar sobre a empolgação para a corrida. “Troféu da persistência, eu vou até o fim hoje, até o fim! Ó que beleza a mulherada se aquecendo ali. Eu vou atrás delas!”, contou.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Isabel Teixeira emociona em participação no Domingão com Huck

No último final de semana, a atriz Isabel Teixeira venceu na categoria de Melhor Atriz no prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck, e fez um discurso encantador sobre a mulher brasileira. Ao pedir para olhar diretamente para a câmera, ela mandou um recado para as mulheres que se identificaram com Maria Bruaca. “Eu queria então dedicar esse prêmio para você que sabe que eu estou falando com você, que vendo essa Maria, se viu, se reviu, olhou para o lado, e teve coragem. Você que deu um primeiro passo, o movimento se faz quando a gente dá um primeiro passo porque estava vendo uma novela. Esse prêmio é para você, que fez o mais difícil. O mais dificil foi você que fez. Obrigada”, disse ela.

Ainda em seu discurso, ela falou sobre o trabalho na novela Pantanal. “O que faz com que esse prêmio chegue na minha mão é a força de uma personagem. Uma personagem que faz parte de uma trama, de personagens muito fortes, muito nossos, e realizados por atores e atrizes, pela nossa equipe linda, corajosa. Eu estava pensando ontem em coragem, é uma coisa coletiva, um puxa o outro, e isso aconteceu muito com a gente. Dira e Marquinhos foram pilares de uma história muito linda, vou agradecer sempre a vocês, sempre. Maria, para mim, sempre foi nome de mulher brasileira, agora eu sei, que essa personagem clássica, essa personagem clássica fez com que várias mulheres se vissem, olhassem para si próprias. Eu queria dedicar o prêmio aos meus parceiros de cena, Juliano e Murilo”, finalizou.