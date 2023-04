Íris Abravanel revela motivação para escrever novelas; confira

Íris Abravanel é a autora de A Infância de Romeu e Julieta, a nova novela do SBT; ela revelou em coletiva de imprensa que seu objetivo é gerar empregos

Íris Abravanel (74) falou sobre sua nova novela A Infância de Romeu e Julieta, a primeira coprodução entre o SBT e o Prime Video. Durante a coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira, 27, em que a CARAS Brasil marcou presença, a autora revelou o motivo para ainda escrever folhetins. Ela declarou que tem como objetivo a geração de empregos e levar a história da emissora para as famílias.

A trama estreia em 8 de maio às 20h30 no SBT e seus capítulos serão lançados diariamente na TV. Entretanto, no mesmo dia do lançamento, seus primeiros cinco capítulos estarão disponíveis no streaming. Os episódios serão disponibilizados na plataforma todas as sextas-feiras.

"Cada dia de vida é um presente e a gente tem que viver da melhor maneira possível e pensando em quem está ao nosso redor. Uma das minhas motivações é a geração de emprego, na primeira novela nós geramos 5600 e pouco, fiquei muito feliz. Isso tudo traz vida para a gente, essa comunicação, essa ligação, amizade, respeito com o próximo, querer ver o próximo prosperar", declarou a mulher de Silvio Santos (92) durante a coletiva de imprensa.

“O que me motiva é gerar tudo isso e poder levar para as famílias um pouquinho da nossa história. Como a gente pode superar as dificuldades da melhor maneira que a gente puder", completou ela. A autora ainda disse que quando completou 40 anos de vida, já começaram a falar como se ela fosse 'velha'. "Vou fazer 75 daqui dois meses e estou viva. Eu acho que o corpo pode envelhecer, mas nossa mente pode ficar sempre viva e depende do esforço de cada um, de buscar, de conhecer mais, de saber, de relacionamentos, é muito importante a gente cultivar os amigos".

"Acho que é um propósito de vida transmitir para as crianças a responsabilidade de viver bem cada dia. A novela fala da briga de duas famílias e eu quero falar da importância do perdão. Porque às vezes a gente fica com mágoa de alguém e aquilo fica remoendo, prejudica a gente mesmo e a gente acaba ficando doente. Perdão é uma coisa muito difícil, mas é um exercício, assim como é um exercício a alegria todos os dias", finalizou Íris Abravanel.