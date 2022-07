Patrícia Abravanel homenageia a mãe após visita surpresa: "Ela é muito incrível"

Patrícia Abravanel mostrou a visita que recebeu da mãe, Íris Abravanel, e prestou uma homenagem de aniversário

Patrícia Abravanel(44) usou as redes sociais para mostrar uma visita muito especial que recebeu durante a gravação do Programa Silvio Santos.

A apresentadora foi surpreendida com a presença de sua mãe, Íris Abravanel (74), que completou mais um ano de vida nesta terça-feira, 26. No vídeo, Patrícia aproveitou para tranquilizar o público sobre o pai, Silvio Santos (91), que está afastado da TV devido à pandemia da covid-19. "Agora conta para todo mundo. O papai tá bem?", questiona ela. "Tá tudo bem. Tá ótimo", garantiu a esposa do apresentador.

Em seguida, Patrícia deu um abraçado apertado na mãe, e aproveitou para festejar o aniversário dela, pedindo para a plateia cantar "parabéns para você".

No Instagram, Patrícia compartilhou o vídeo da surpresa feita por Íris e prestou uma linda homenagem para a aniversariante do dia. "Olha essa visita mais que especial!!! Minha mãe deu uma passadinha na gravação do Programa Silvio Santos e ainda ganhou um super Parabéns! Ela é muito incrível! Uma mulher cheia de fé e sabedoria, forte, ousada, inspiradora! Te amo mãe!", escreveu a apresentadora na legenda do vídeo.

Os fãs de Patrícia deixaram mensagens de felicitações para Íris Abravanel. "Parabéns, vida e muita saúde", disse uma internauta. "Feliz aniversário. Deus abençoe a vida dela", desejou outra. "Que lindas. Parabéns, dona Íris. Que Deus conceda muitos anos de vida", falou uma seguidora.

