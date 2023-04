Sucesso de Poliana Moça faz Íris Abravanel repensar carreira: "Mais lúdico"

Destaque com suas novelas infantis, Íris Abravanel revelou desafios envolvendo Poliana Moça e projetos futuros

Íris Abravanel (74), autora de Poliana Moça, afirmou que não deve mais voltar a produzir novelas para o público geral. A esposa de Silvio Santos (92) quer mesmo é continuar focando totalmente nas crianças.

Responsável por emplacar um sucesso infantil atrás do outro no SBT, Íris acredita que seu passado como professora facilitou o trabalho com as novelas para o público jovem e por isso não deve voltar a escrever novelas adultas: "Criança é tão gostoso, mais lúdico. Eu já fui professora primária, então, eu lidava com criança, já tinha aquela coisa mais lúdica".

Mas apesar de todo o sucesso das histórias de Poliana, Íris confessa que o trabalho foi um dos grandes desafios de sua carreira de escritora. Ela disse que nada estava planejado e a parceria com Ricardo Boury, diretor geral da trama, foi essencial.

"Aconteceu. Ela se prolongou, né? E o nosso diretor geral, o Boury, aproveitou e fez mais capítulos, fez uma mágica e acabou ficando 500, quase 600 capítulos. E agora Poliana Moça com mais de 250. É uma história longa, e eu acho que foi a história mais longa que o Boury já fez como diretor", disse.

Ela revelou ainda que precisou fazer ajustes e, até mesmo, criar personagens para a trama não ficar monótona: "Em Poliana Moça, eu coloquei até o Pinóquio no meio, para também ter mais histórias. Não dá para se deter só no livro, tem que criar mais, tem que trazer para os dias atuais".

Poliana Moça ficou marcada também por apresentar tramas envolventes como a de Dona Branca. Ela defendeu a personagem e explicou que ela tinha uma grande importância na produção.

"A gente procura atingir todos os públicos e mostrar que em qualquer idade você pode iniciar qualquer projeto, você pode satisfazer qualquer desejo do seu coração. Então era para estimular mesmo as pessoas de mais idade a fazerem aquilo que tem vontade no coração", disse.

E completou relembrando sua história: "Não tem idade, eu comecei a escrever com 59 anos, quase 60. Claro que dá um medo e uma insegurança, mas eu acho que Deus ajudou muito".