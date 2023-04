Filhas de Silvio Santos abriram o jogo sobre futuro do SBT após especulações

Em 2016, Silvio Santos confessou em entrevista à CARAS desejo envolvendo o futuro do SBT

Dono de um verdadeiro império da comunicação, o apresentador Silvio Santos (92) não nega o desejo de ver todas as suas filhas ao seu redor e não somente nas festas familiares, como também no lado profissional. Em 2016, ele esteve na capa da CARAS e falou um pouco sobre seu sonho.

Durante um ensaio fotográfico realizado na sede do SBT, em Osasco, ele foi certeiro ao falar sobre o futuro do SBT. Ele ainda brincou um pouco com o fato de ser rodeado de mulheres em sua casa. "Administrar sete mulheres juntas não é tarefa fácil”, disse.

Na época, Silvio queria lançar Rebeca, a filha nº 5, como a nova estrela do SBT. Em seu currículo, Rebeca apenas havia apresentado o Pra Ganhar é só Rodar e se preparava para estrear no Caldeirão da Sorte.

“Ele me colocou de apresentadora! Ele me chama e eu vou!”, contou ela, que atualmente trabalha à frente do Roda Roda Jequiti.

Empolgado com o desempenho das moças em suas respectivas áreas, ele garantiu que não tem como elas fugirem por muito tempo do dom familiar para a comunicação: “Todas as filhas já estão na televisão. E, provavelmente, as outras duas logo estarão!”.

Leia também: Galã global, Fabio Assunção rejeitou rótulo e lamentou críticas: "Incomoda"

Ele continuou falando sobre sua primogênita, mãe de Tiago Abravanel, que prefere ficar por trás das câmeras: “Você não está na televisão ainda, é só seu filho”. Sem jeito, Cintia Abravanel rebateu: “Já fiz minha contribuição!”.

Mas depois de anos de tantas mudanças no SBT, as filhas do dono do Baú garantiram que os próximos cinco anos seriam de muito sucesso e realizações para a emissora paulistana.

Silvia Abravanel, que havia acabado de estrear no comando do matinal Bom Dia & Cia, programa que por anos atuou apenas como diretora, afirmou que continuaria na área: “Ainda fazendo televisão, pois amo meu trabalho, me divirto, aprendo, emociono, me sinto produtiva e isso me torna viva”.

Patrícia, que já estava íntima do público de casa, reforçou que cada filha de Silvio tem uma ligação muito forte com a emissora. "Todas temos um dom para a comunicação, seja em frente ou por trás das câmeras ou dos negócios", disse ela, que completou: "Temos um vínculo afetivo forte com o SBT, assim como todo brasileiro".