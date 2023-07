A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 10 a 14 de julho

Nos próximos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta, Vera pergunta para Romeu se a garota que ele gosta é a Julieta

Capítulo 46, segunda-feira, 10 de julho

Em chamada de vídeo, Romeu diz a Julieta que está de castigo e não pode passar do Boulevard Verona, e que suspeita que Rosalina tenha enviado a foto dele treinando no CEC para os pais. Glaucia comenta com Fred que Romeu não é o favorito de Leandro, que na verdade, só passa mais tempo com o avô. Glaucia fala para Nando estar preparado para desbancar o primo; os pais dele de Nando não desconfiam que o filho também treinava no CEC. Em conversa séria com Hélio, Victor declara ao pai que jamais será um bom profissional no Armazém, um mercadinho de bairro, e pontua que o pai sempre duvidou da capacidade dele. Ellen, Ian e Nath acampam na estufa de Clara; a cachorra Trufa aparece para ficar com as crianças. Cansado do Lado Vila, Victor visita o Boulevard e afirma a si mesmo que combina com o moderno do Lado Torre.

Alex vai até a casa de Lívia e entrega um presente de agradecimento do pai para Telma, por ter recebido os filhos na casa dela outro dia. Alex debocha de Téo, que também está presente na casa da namorada, alegando que ele não foi convidado para o encontro na casa de Lívia no dia anterior. Téo pergunta para Lívia o porquê mentiu para ele. Telma liga para Daniel no meio do compromisso para marcar um encontro sobre os projetos; Daniel diz que está em um jantar na casa do Enzo e Amanda, Telma quer saber se Mariana também está no jantar. No hall de entrada, Karen pergunta para Alex se ele suspeita quem é o dedo-duro que se comunicou com a família Monteiro; ele aposta no Téo, acreditando que o rival tenha inveja de Romeu. Karen diz a Alex que vai se vingar de Téo. A gangue Pedalzera invade a estufa de Clara, onde Ellen, Ian e Nath acampam e tentam aprontar com o trio, mas Trufa impede o bando. Preocupada, Mariana comenta com Daniel que Julieta pode estar gostando do Romeu.

Capítulo 47, terça-feira, 11 de julho

Ellen e Ian se divertem com brincadeiras de imaginação, fato que incomoda Nath. O carrinho de pipoca de Bassânio é roubado enquanto ele dorme. Vera pergunta para Romeu se a garota que ele gosta é a Julieta. A bandeira com o brasão do Pedalzera desaparece. Téo esquece a chuteira na casa de Lívia e Karen pega para Alex danificá-la. Alex rasga a chuteira e joga nas mãos de Romeu. Ao caminhar pelo Residencial Verona, Téo nota a chuteira destruída na mão de Romeu. No Monter Mercado, Glaucia cutuca Vera com a atitude mentirosa de Romeu no CEC. Desesperado, Bassânio entra no Monter Mercado contando para Pórcia sobre o sumiço do seu carrinho.

A gangue Pedalzera acusa Ellen, Ian e Nath por furto da bandeira. Na praça central, Mariana e Vera se esbarram e iniciam mais uma discussão. Vera pede para a família Campos ficar longe de Romeu. Mariana rebate Vera, relembrando que Romeu usou um nome falso para conviver no CEC. Daniel e Bernardo conversam na rua enquanto escutam comentários da vizinhança sobre a confusão na praça. Bernardo e Daniel separam a briga das esposas. No Armazém, Daniel e Amanda acalmam Mari, assim como Bernardo ajuda Vera no Monter Mercado, aconselhando que o melhor é ela refletir o motivo de Romeu mentir tanto; Vera acha que o marido a define como péssima mãe. Bassânio comenta com Ellen, Ian e Nath que acredita que o Pedalzera pegou seu carrinho.

Surpreendentemente, Ellen repara que a bandeira da gangue Pedalzera está em sua mochila; Nath fala para usar o objeto a favor deles. Hélio vai até o escritório de Leandro e pergunta o motivo dele não deixar Romeu treinar no CEC; Leandro diz que já prepara o neto para o tênis e que não precisa da ajuda dele. Hélio repara no porta-retratos com a foto de Nando e pergunta para Leandro se Nando também é seu neto. Hélio expõe a Leandro que Nando também treina no CEC, a diferença é que o filho da Glaucia tem autorização dos pais. Téo recebe uma chuteira de presente.

Capítulo 48, quarta-feira, 12 de julho

Téo lê o bilhete que veio junto com a chuteira. No papel, uma mensagem de Romeu pedindo desculpa em nome do Lado Torre. Leandro chama Glaucia e Fred no escritório e perguntam o motivo de Nando frequentar o CEC; o casal não tem ciência do fato. Glaucia responde ao pai que Nando é inocente e foi influenciado por Romeu. Leandro revela a filha que Nando tinha autorização para treinar no local. O velho Monteiro declara que Glaucia e Fred não tomam juízo para criar os filhos e que agora vai cuidar dos netos de forma decente. Mariana pergunta para Julieta se ela gosta de Romeu; achando que a mãe vai sofrer com a verdade, Julieta diz que gosta de outro menino.

Victor ajuda a mãe na estufa, mas faz tudo errado. Em conversa com Nando, Glaucia manifesta seu constrangimento pela mentira do filho. Nando pontua que Fred estava distraído quando assinou a autorização do CEC. Telma confessa para Daniel que sente falta da figura paterna na criação das filhas e que pensou nele para fazer esse papel. Telma também expressa a Daniel a esperança com o restaurante e que eles vão ser como uma família. Leandro declara a Romeu que ele nunca vai treinar com Hélio.

Romeu responde ao avô que conviveu com os Campos e que são ótimas pessoas. No quarto, Romeu joga o celular na parede e quebra o aparelho. Hélio afirma ao filho, Victor, que ele vai trabalhar com o pai no CEC. Telma diz para Daniel que encontrou o lugar perfeito para o restaurante. Na busca por um estabelecimento com o consultor imobiliário, Daniel fica apreensivo e afirma a Telma que acha melhor esquecer a sociedade entre eles.

Capítulo 49, quinta-feira, 13 de julho

Daniel relata a Telma que não está desistindo do sonho dele, mas não quer levar adiante a sociedade por medo de misturar o pessoal e profissional. Telma garante a Daniel conseguir separar as coisas. Daniel acha melhor eles continuarem amigos e não sócios. Pessoalmente, Téo agradece Romeu pela chuteira, mas diz que o presente não muda a relação entre eles. Através do celular do pai, Romeu manda mensagem para Karen avisando que o aparelho dele quebrou. Julieta pergunta para Karen se tem notícias de Romeu, já que o menino não atende suas ligações.

Karen mente e fala para Julieta que Romeu está falando com ela normalmente, insinuando que o problema seja a rival. Leandro convoca Nando e Romeu para um dia no escritório, prometendo criar valores aos netos. Ian não quer ficar em casa sozinho e pergunta a Alex se pode sair junto com ele, mas o irmão nega; só resta o amigo imaginário, Leon, para ficar com o pequeno. Leandro conta aos netos a história de Flávia Monteiro, avó dos meninos; ele explica que ela foi fundamental para a construção do império da família. No Armazém, Julieta se incomoda com a aproximação de Patrick, fala que ele é chato e pede ao amigo parar de ficar insistindo em uma relação. Ian prepara uma comida no forno e tira um cochilo; Leon alerta sobre perigo, mas Ian não escuta.

Victor diz a Hélio que não vai dar certo ele trabalhar no CEC com o pai, porque eles pensam de forma diferente. Téo e Lívia sentem cheiro de queimado e descobrem que a fumaça está vindo do apartamento de Alex e Ian. Jogando xadrez com Romeu, Leandro diz que se esforça para corrigir erros do passado e que não foi um pai presente quando Bernardo era criança. Romeu aconselha Leandro, pontuando que nunca é tarde para se aproximar de Bernardo. Julieta conversa com Patrick e afirma que ele é grudento demais. Rosalina encontra Alex e avisa que o apartamento dele está pegando fogo.

Capítulo 50, sexta-feira, 14 de julho

Téo e Lívia salvam Ian. Fausto apaga o fogo do apartamento. Alex chega preocupado no apartamento. Ian conta a Alex que está salvo graças aos super-heróis, Lívia e Téo; Alex agradece os rivais. Chilique, Muke e Fê Dengosa acham o carrinho de pipoca de Bassânio na estufa de Clara e resolvem pegar. Romeu e Nando são liberados pelo avô para comer no Monter Mercado. Na porta do mercado, Romeu vê a Julieta passando na rua e tenta chamá-la; Vera pergunta para quem Romeu está acenando. Nath revela a Ellen e Ian que tem dificuldade de brincar de imaginar.

Hélio diz a Clara que a tentativa de levar Victor para trabalhar no CEC falhou, assim como Clara tentou na estufa. Mari e Amanda recebem candidatos para vaga de emprego; Patrick também deseja participar do processo seletivo. A gangue Pedalzera modifica o carrinho do Bassânio; o pipoqueiro tira satisfação com as crianças. Os membros do Pedalzera falam a Bassânio que encontraram o carrinho em uma casa. Ellen e Ian levam Nath para conversar com Clara, porque a menina está com dificuldade de imaginar. Clara conta sobre o Mundo da Imaginação, um universo mágico onde tudo acontece. Dos candidatos, Patrick é o que apresenta o melhor resultado nas avaliações do processo seletivo. Hélio deixa Karen, Rosalina e Alex voltarem a treinar no CEC, só que dessa vez, sem mentira.

Bassânio vai até o endereço indicado pelo Pedalzera e se encontra com Victor em casa. Bassânio pergunta o motivo de Vitor roubar o carrinho dele; Vitor diz que não tomou do pipoqueiro. Telma esbarra com Mauro [Felipe Roque] no hall do prédio. Sem saber que Mauro é pai de Alex e Ian, Telma conta sobre um incêndio no edifício e que os meninos ficam sozinhos na maior parte do dia. Segundos depois, Telma descobre que Mauro é seu vizinho e pai de Alex e Ian. Mauro diz que anda muito ocupado e agradece por Telma sempre ajudar os filhos. Victor procura Glaucia e diz que quer trabalhar no Monter Mercado.