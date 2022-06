Guito, o Tibério de Pantanal, abre o jogo sobre nudes de fãs

Guito, que faz o Tibério de Pantanal, revela que recebe muitas fotos ousadas dos fãs: 'Cantada demais'

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 11h07

O ator Guito Show (38), que vive o Tibério no remake da novela Pantanal, da Globo, confessou que está surpreso com o sucesso que está fazendo com as fãs da trama. O personagem dele conquistou os telespectadores com o romantismo e o ator revelou que sempre recebe nudes dos fãs.

“Recebo cantada demais, tá doido. Agora não dá mais para acompanhar, respondia um bocado, chega de um tudo. De homem recebo mais cantadas e de mulher chega foto da 'caixinha', uma loucura”, disse ele ao Gshow.

Então, ele completou sobre os memes dos fãs sobre Tibério. “Eu vi uns memes, estou achando graça demais. Nem eu sabia que era bonito assim. Minha esposa não tem ciúmes”, afirmou ele, que é casado com uma médica veterinária e tem dois filhos.

Guito ainda confessou que não é tão parecido com Tibério, principalmente sobre a paixão e o romantismo. “É onde a gente mais se distancia. Eu acho que sou pouco romântico, nunca mandei uma flor para uma mulher, por exemplo. O Guito é mais direto”, afirmou.

Por fim, Guito comentou sobre o sucesso do seu personagem e a surpresa com a repercussão. "Não esperava a repercussão dessa forma. Os primeiros amigos para quem falei acharam que eu seria só um vulto lá atrás passando e acabou que estou em um papel bem expressivo. Tem alguns locais falando que eu sabia as falas de cor, meio exagerado. Assisti cinco vezes a novela e com 6 anos, a primeira vez, me marcou muito o Velho do Rio. Ele era muito igual o meu avô, aquele homem que não falava, silencioso, quando abria a boca era sabedoria. Quem conheceu o Lindolfo, associava. Eu e meu irmão amávamos cavalos, foi daí a paixão pela novela", declarou.

