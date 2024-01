Gloria Pires exibe momentos divertidos dos bastidores de Terra e Paixão

Em clima de despedida e nostalgia, Gloria Pires compartilhou momentos exclusivos dos bastidores de Terra e Paixão em suas redes sociais

Em clima de despedida, a atriz Glória Pires compartilhou em seu perfil oficial do Instagram alguns vídeos dos bastidores da novela Terra e Paixão nesta sexta-feira, 19. A novela, que teve seu início em maio de 2023, terá o último episódio exibido no dia de hoje.

"Imagens falam mais que mil palavras, por isso, deixo aqui um pouco do que foi esse ano de gravação de Terra e Paixão", iniciou a atriz. "Ao mesmo tempo em que novos encontros especiais aconteceram- que alegria ter feito parte disso tudo! Foi lindo, estará para sempre com um lugar especial em meu coração ! GRATIDÃO, à cada um. Até breve", finalizou.

No vídeo, no qual Gloria também aproveitou para agradecer seus colegas de trabalho, mostra uma série de momentos dos bastidores da novela da Globo.

Os fãs não deixaram de elogiar sua atuação e a obra em geral. "Glória, você é um patrimônio nacional! Eu me emociono cada vez de te ver atuando. Você faz qualquer personagem se tornar marcante.", disse uma seguidora. "A maior", comentou Cleo Pires. "Que mulher linda, completa, super fã", afirmou mais uma internauta.

Detalhes sobre o último capítulo de Terra e Paixão

Ainda nesta sexta-feira, 19, os atores Tony Ramos e Gloria Pires participaram do Mais Você e falaram um pouco mais sobre o final de Terra e Paixão. O intérprete de Antônio La Selva justificou que nem ele sabe o que acontecerá no último capítulo, pois muitas cenas secretas foram gravadas e a produção da novela tem diferentes opções de finais para exibir.

O ator afirmou que o último capítulo está sendo editado nesta sexta, e toda a equipe de bastidores fica em contato com os autores para que os detalhes finais sejam decididos. Ele também explicou que outros atores gravaram cenas secretas, mas um não sabe sobre o trabalho do outro. "Eu soube no ar da revelação de Angelina (Inez Viana) e Gentil (Flavio Bauraqui)" - já que os dois guardam algum segredo sobre a morte de Agatha, interpretada pela atriz Eliane Giardini.

Ele ainda disse que gravou quatro finais diferentes para seu personagem, mas não pode revelar nenhum deles. "Nesses quatro finais, qualquer coisa que eu fizer alguém vai comer meu fígado. São quatro opções e eles ainda não fecharam a edição final", explicou.