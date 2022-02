Globo define data de estreia de 'Pantanal'; Confira o dia!

TV Globo define a data de estreia da nova versão de 'Pantanal', a próxima novela das 21 horas

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 14h28

A direção da TV Globo bateu o martelo e marcou a data de início de Pantanal, a próxima novela das 21 horas da sua programação em horário nobre.

A famosa trama rural baseada na obra do escritor Benedito Ruy Barbosa (90) vai estrear na grade da plim plim no dia 28 de março, logo depois do Jornal Nacional.

Sendo assim, na semana anterior, Um Lugar ao Sol, de Lícia Manzo, chegará ao fim já totalmente gravada por conta da pandemia da covid-19 no país, que mudou o esquema da emissora e fez com que o folhetim entrasse no ar com todos os capítulos praticamente prontos.

Primeira chamada no ar!

Há alguns dias, a Globo exibiu a primeira chamada de Pantanal, apresentando o elenco principal do remake, um pouco da história central e mostrando que a trilha sonora relembrará a primeira verão da novela, exibida pela TV Manchete nos anos 90.