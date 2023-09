Fuzuê: resumo da novela de 25 a 30 de setembro

Nos próximos capítulos da novela Fuzuê, Luna exige saber onde Maria Navalha esteve durante o período em que ficou sumida

Capítulo 37 - Segunda-feira, 25 de setembro

O mensageiro do hotel coloca a escuta no quarto de Miguel. Preciosa ouve a conversa de Miguel e Luna, mas Bebel quebra o dispositivo. Soraya desconfia da visita de Cecília. Jefinho liga para Luna e Miguel se incomoda. Nero questiona Olívia sobre a visita de Preciosa. Miguel e Luna confabulam contra a família Montebello. Olívia flagra Luna no quarto de Miguel. Preciosa exige saber a ligação que César tem com Nero. Pascoal tenta se insinuar para Cecília. Merreca é transferido para um presídio. Olívia ameaça Miguel para que ele se afaste de Luna. Soraya se oferece para ajudar com a carreira de Jefinho. Alícia decide ir ao show de Rejane. Rejane recebe flores com uma pequena navalha e se apavora. Gláucia invade o Beco do Gambá. Preciosa acelera seu carro ao ver Luna atravessar a rua.

Capítulo 38 - Terça-feira, 26 de setembro

Preciosa parte com o carro para cima de Luna. Lampião enfrenta Gláucia. Rejane teme que Maria Navalha apareça em seu show. O motor do carro de Preciosa pega fogo. Cecília questiona Heitor sobre a desapropriação da Fuzuê. Luna salva a vida de Preciosa. Olívia ameaça Nero para ficar com Miguel. Otávio Augusto descobre uma pista sobre o roubo do cálice na Fuzuê. Preciosa faz uma proposta para Luna. Bebel marca um encontro com Nero. Soraya muda o visual de Jefinho. Merreca pensa em Soraya. Olívia ouve a conversa de Nero e Bebel. Luna se surpreende quando Lampião avisa sobre o buquê que Rejane recebeu. Cecília encontra uma antiga foto de jornal falando de Cata Ouro. Luna se surpreende ao ver uma pessoa em sua casa.

Capítulo 39 - Quarta-feira, 27 de setembro

Luna se assusta com o novo visual Jefinho. Preciosa se faz de vítima ao falar com Barreto de Luna. Olívia avisa a Preciosa que Bebel esteve com Nero. Miguel pensa em uma forma de passar falsas informações para Preciosa sobre o tesouro. Maria Navalha observa Luna e estranha quando Miguel se aproxima da filha. Heitor se desespera ao saber da fuga de Merreca. Rui comenta com Olívia que pode ser o pai do filho que ela espera. Merreca vê Maria Navalha. Rejane se preocupa com o atraso de Kirida. Luna ajuda Jefinho a gravar seu vídeo. Cecília aborda Luna e Pascoal vê as duas juntas. Gláucia se prepara para fazer uma manifestação contra a reabertura do Beco do Gambá. Bebel chega para o show e Pascoal avisa a Preciosa. Maria Navalha se emociona ao se aproximar de Luna.

Capítulo 40 - Quinta-feira, 28 de setembro

Maria Navalha se emociona com a oração de Luna. Rui questiona Vitor sobre o cálice roubado na Fuzuê. Alícia e Cláudio levam Preciosa e Heitor para o Beco do Gambá. Nero encontra Bebel. Todos gostam do show de Jefinho e Domingos fica orgulhoso. Rejane inicia seu show e Otávio Augusto fica intrigado ao ouvi-la cantar. Soraya e Francisco se encontram. Bebel se incomoda com o olhar de Nero para Rejane. Maria Navalha assusta Gláucia. Otávio Augusto vê Kirida no Beco do Gambá. Nero e Bebel cantam juntos no palco. Miguel vê Rui na Fuzuê em um horário não permitido. Vitor persegue o suspeito do roubo do cálice na Fuzuê. Preciosa ofende Luna e Maria Navalha aparece para defender a filha.

Capítulo 41 - Sexta-feira, 29 de setembro

Luna fica atônita com a aparição de Maria Navalha. Miguel liga para Rui, que disfarça ao ver a câmera de segurança. Bebel conta sobre sua conversa com Nero para Preciosa. Alícia discute com Rejane. Luna questiona Maria Navalha sobre seu paradeiro. Cláudio vê os documentos sobre Cata Ouro na mesa de Cecília. Barreto leva Luna e Maria Navalha para a delegacia. Kirida pensa em acabar com a farsa de Rejane. Rejane teme a volta de Maria Navalha. Barreto questiona Maria Navalha sobre sua ligação com Cata Ouro. Luna tenta conversar com a mãe. Preciosa acredita que Nero enganou seu pai. Miguel e Jefinho decidem se unir para ajudar Luna. Luna confronta Maria Navalha.

Capítulo 42 - Sábado, 30 de setembro

Luna exige saber onde Maria Navalha esteve durante o período em que ficou sumida. Miguel revê com Vitor as fotos do suposto ladrão da Fuzuê. Bebel relembra para Emília da época em que conheceu Nero. Preciosa confabula com Pascoal contra Maria Navalha. Maria Navalha mente para Luna. Preciosa tem uma ideia para acabar com a Fuzuê. Cecília questiona Heitor sobre as pesquisas de César. Nero conversa com Cláudio sobre a antiga dona da Fuzuê. Caíto tem uma visão sobre o futuro e Rejane fica intrigada. Alícia tem uma ideia para reverter sua situação nas redes sociais. Preciosa garante a Pascoal que irá derrubar a Fuzuê. Cláudio afirma a Nero que Maria Navalha os ajudará a encontrar o tesouro da Dama de Ouro. Olívia chora na frente de Luna. Maria Navalha repreende Cata Ouro por envolver Luna na caça ao tesouro.