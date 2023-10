Fuzuê: resumo da novela de 09 a 14 de outubro

Nos próximos capítulos da novela Fuzuê, Maria Navalha fala sobre o pai de Luna com Rejane

Capítulo 49 - Segunda-feira, 9 de outubro

Merreca vasculha a casa de Luna. Cláudio tenta convencer Nero a permitir a escavação na Fuzuê. Cata Ouro destrói os seus mapas. Pascoal afirma que descobrirá o segredo de Cecília. Maria Navalha se desespera com o sumiço da cruz de ouro. Cecília decide revelar sua história ao delegado Barreto. Cláudio encontra uma pista no cálice da Dama de Ouro. Merreca leva um joalheiro para avaliar a cruz de ouro. Rui insiste para Olívia cobrar para pegar as chaves de lua e sol. Cecília leva Barreto ao seu estúdio. Maria Navalha se incomoda quando Luna ofende César. Preciosa e Pascoal chegam à delegacia e se surpreendem ao ver Miguel, Luna e Maria Navalha.

Capítulo 50 - Terça-feira, 10 de outubro

Luna enfrenta Preciosa para defender Maria Navalha. Cecília mostra os documentos de sua investigação para Barreto. Bebel exige que Heitor convença Preciosa a desistir do suposto tesouro da Dama de Ouro. Jefinho é chamado para participar de um programa na TV Globo. Preciosa e Luna brigam na delegacia. Caíto confessa a Bartô que foi ele quem colocou a navalha no buquê de flores de Rejane. Luna diz a Preciosa que o tesouro da Dama de Ouro foi encontrado. Maria Navalha explica para Barreto como conseguiu a cruz de ouro e avisa que a mesma lhe foi roubada. Bebel conta para Nero sobre a herança que César deixou para Preciosa. Lampião enfrenta Gláucia. Merreca oferece a cruz de ouro para Pascoal.

Capítulo 51 - Quarta-feira, 11 de outubro

Preciosa sugere que Pascoal elimine Merreca para ficar com a cruz de ouro. Luna se surpreende ao saber por Miguel a história que Maria Navalha contou para Barreto. Nero afirma a Bebel que Preciosa não tirará a Fuzuê dele. O empresário responsável pela fiscalização da Fuzuê fala com Heitor. Maria Navalha descobre que Merreca roubou a cruz de ouro. Nero e Bebel se encontram. Jefinho conta para Luna sobre a ligação que recebeu da TV Globo. Merreca chama Maria Navalha para ser sua sócia na venda da cruz de ouro. Preciosa manda registrar os croquis feitos por Luna em seu nome. Francisco ouve a conversa de Miguel, Cláudio e Nero sobre o tesouro. Maria Navalha fala sobre o pai de Luna com Rejane. Pascoal vê Cecília falando com Luna.

Capítulo 52 - Quinta-feira, 12 de outubro

Luna sai de carro com Cecília, e Pascoal segue as duas. Preciosa conta para Heitor que pretende fazer um evento para divulgar novidades sobre a joalheria. Francisco se revolta com Nero e Miguel. Maria Navalha e Rejane discutem no Quintal Carioca. Luna se assusta ao ver os documentos de Cecília. Nero pensa em conversar com Maria Navalha. Rejane e Maria Navalha fazem as pazes. Lampião e Bartô ensaiam com Jefinho. Pascoal aparece no estúdio de Cecília, e Luna se esconde. Maria Navalha revela a Rejane que César é o pai de Luna. Cecília arma com Luna para conseguir uma confissão de Pascoal. Caíto, Soraya e Kirida se classificam para uma nova fase do Rainha da Fuzuê. Olívia vasculha o escritório de Nero. Pascoal encontra uma foto de César na casa de Cecília.

Capítulo 53 - Sexta-feira, 13 de outubro

Cecília tenta enganar Pascoal, e Luna filma os dois. Pascoal surpreende Cecília. Rejane tenta convencer Maria Navalha a contar a verdade sobre César para Luna. Preciosa reclama das atitudes de Bebel. Cláudio conta sobre o tesouro para Alícia. Francisco tem uma conversa emocionada com Miguel. Olívia encontra uma figura com as imagens das chaves de lua e sol. Jefinho se aconselha com Lampião. Barreto expulsa Pascoal da casa de Cecília. Merreca se declara para Soraya. Vitor confidencia a Bianca a sua desconfiança contra Rui. Olívia fica constrangida com os comentários de Nero. Jefinho vê Luna e Miguel juntos e não se aproxima. Miguel vai ao encontro de Preciosa.

Capítulo 54 - Sábado, 14 de outubro

Miguel e Preciosa se enfrentam. Luna decide acompanhar Jefinho no programa de TV. Heitor repreende Pascoal por ameaçar Cecília. Cata Ouro procura Luna e avisa que lembrou de seu passado. Maria Navalha se irrita ao saber que Merreca negociou a cruz com a família Montebello. Pascoal exige dinheiro de Heitor para acabar com Merreca. Luna convence Cata Ouro a contar o que se lembra para Barreto. Merreca garante a Maria Navalha que não entregará a cruz para Pascoal. Preciosa reclama com Heitor da visita de Miguel. Olívia comenta com Rui que as chaves de lua e sol pertencem a um tesouro escondido. Pascoal vai até a Fuzuê. Bebel procura Maria Navalha.