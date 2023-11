Fuzuê: Preciosa deixa Maria Navalha abalada com resultado de exame de DNA

Nos próximos capítulos da novela Fuzuê, Preciosa dá um jeito de prejudicar Luna em momento decisivo

Nos próximos capítulos da novela Fuzuê, da Globo, Preciosa (Marina Ruy Barbosa) executa mais um plano contra Luna (Giovana Cordeiro). Ela vai manipular o resultado do exame de DNA para ter o resultado de que elas não são irmãs.

Nas cenas, Preciosa aceita fazer o teste de DNA com Luna para saber se elas são filhas do mesmo pai. Porém, ela mente na hora da coleta do exame. A ricaça pega o cabelo de uma modelo ruiva para usar no teste para que o resultado seja negativo.

Pouco depois, o resultado fica pronto e a armação de Preciosa deu certo. O resultado mostrou que Luna e Preciosa não seriam irmãs. Com isso, Maria Navalha (Olivia Araujo) vai ficar abalada e começa a passar mal, já que ela tem certeza de quem é o pai de sua filha.

Confira o resumo da novela Fuzuê para o período de 21 a 25 de novembro:

Capítulo 86 - Terça-feira, 21 de novembro

Pascoal ajuda Preciosa a recuperar a memória. Luna tira satisfações com Jefinho. Preciosa engana Bebel e arma com Pascoal. O tesouro da Dama de Ouro é levado para o museu. Cecília tem uma ideia para tentar provar o parentesco de Maria Navalha com a Dama de Ouro. Pascoal ganha a confiança de Mariângela. Jefinho provoca Selena. Preciosa é dissimulada com Heitor. Soraya mostra a Miguel os vídeos e as fotos de Luna fazendo as biojoias. Gláucia e suas anjas fazem um protesto na frente do Beco do Gambá. Nero é cercado por repórteres ao chegar para o Rainha da Fuzuê.

Capítulo 87 - Quarta-feira, 22 de novembro

Preciosa mente sobre sua relação com Pascoal. Lampião expulsa Gláucia e suas anjas da frente do Beco do Gambá. Luna comenta com Miguel o receio sobre o comportamento de Maria Navalha. Cláudio tenta impedir Alícia de falar sobre o tesouro durante a apresentação do concurso. Kirida e Caíto são sabotados durante suas apresentações. Bebel e Heitor torcem pela recuperação de Preciosa. A Fuzuê reabre, e Francisco provoca Miguel. Mariângela encontra documentos sobre a filha da Dama de Ouro. Miguel avisa a Luna que eles conseguirão processar Preciosa. Heitor e Bebel flagram Pascoal com Preciosa.

Capítulo 88 - Quinta-feira, 23 de novembro

Preciosa deixa o hospital com a família, e Pascoal fica furioso. Miguel sugere que Luna faça um exame de DNA com Preciosa. Maria Navalha se emociona por ter encontrado o registro de sua bisavó. Preciosa procura Pascoal. Luna recebe a intimação para a audiência de autoria das joias. Bebel informa a Preciosa que ela será processada pelo roubo das joias de Luna. Preciosa se recusa a fazer um exame de DNA. Merreca pede ajuda para Maria Navalha, e Soraya se compadece. Pascoal convence Preciosa a forjar o material para o exame de DNA. Bianca termina a gravação do clipe de Luna e Jefinho. Chega o dia da audiência de Luna contra Preciosa. Preciosa surpreende Luna ao chegar ao fórum.

Capítulo 89 - Sexta-feira, 24 de novembro

Preciosa finge tranquilidade ao falar com Luna. Luna presta seu depoimento diante da Juíza. Preciosa afirma a Juíza que desenhou todos os croquis das joias. Maria Navalha sente-se mal ao ver o resultado negativo do exame de DNA. A advogada de Preciosa tenta usar o resultado do DNA a seu favor. Mariângela mostra para Nero e Cláudio os documentos que encontrou da Dama de Ouro. A Juíza surpreende a todos na audiência. Bebel confessa a Emília que desconfia de Preciosa. Miguel fala para Nero sobre a bisavó de Maria Navalha. Luna pede para conversar com a mãe. Bebel questiona Preciosa sobre o resultado do exame de DNA.

Capítulo 90 - Sábado, 25 de novembro

Preciosa se faz de vítima para Bebel. Maria Navalha sofre por ser desacreditada no caso sobre o pai de Luna. Francisco se enfurece por Nero insistir em entregar o tesouro para Luna e Maria Navalha. Francisco anuncia o resultado da repescagem do concurso Rainha da Fuzuê. Nero e Miguel contam para Luna e Maria Navalha sobre a carta da Dama de Ouro que foi encontrada. Lampião sugere que Maria Navalha prove que Luna é filha de César. Luna e Miguel se encontram com Mariângela, que revela o conteúdo da carta da Dama de Ouro. Maria Navalha pede ajuda a Bebel para provar que Luna é filha de César.