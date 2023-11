Fuzuê: resumo da novela de 20 a 25 de novembro

Nos próximos capítulos da novela Fuzuê, Maria Navalha pede ajuda a Bebel para provar que Luna é filha de César

Capítulo 85 - Segunda-feira, 20 de novembro

Luna abandona o ensaio, e Jefinho e Tonico culpam Miguel. Tonico sugere que Jefinho acabe com o namoro de Luna e Miguel. Pascoal encontra a clínica onde Preciosa está. Maria Navalha disfarça perante a inquietação de Luna ao saber informações sobre o tesouro. Bebel diz a Nero que acredita na remissão de Preciosa. Luna fica admirada com o empenho de Miguel. Nero e Bebel passam a noite juntos. Francisco e Conceição preparam uma bolsa com dinheiro falso. Miguel explica para Maria Navalha como será feita a investigação sobre o tesouro. Luna se enfurece ao ver uma foto sua com Jefinho na internet. Preciosa acorda e encontra Pascoal em seu quarto.

Capítulo 86 - Terça-feira, 21 de novembro

Pascoal ajuda Preciosa a recuperar a memória. Luna tira satisfações com Jefinho. Preciosa engana Bebel e arma com Pascoal. O tesouro da Dama de Ouro é levado para o museu. Cecília tem uma ideia para tentar provar o parentesco de Maria Navalha com a Dama de Ouro. Pascoal ganha a confiança de Mariângela. Jefinho provoca Selena. Preciosa é dissimulada com Heitor. Soraya mostra a Miguel os vídeos e as fotos de Luna fazendo as biojoias. Gláucia e suas anjas fazem um protesto na frente do Beco do Gambá. Nero é cercado por repórteres ao chegar para o Rainha da Fuzuê.

Capítulo 87 - Quarta-feira, 22 de novembro

Preciosa mente sobre sua relação com Pascoal. Lampião expulsa Gláucia e suas anjas da frente do Beco do Gambá. Luna comenta com Miguel o receio sobre o comportamento de Maria Navalha. Cláudio tenta impedir Alícia de falar sobre o tesouro durante a apresentação do concurso. Kirida e Caíto são sabotados durante suas apresentações. Bebel e Heitor torcem pela recuperação de Preciosa. A Fuzuê reabre, e Francisco provoca Miguel. Mariângela encontra documentos sobre a filha da Dama de Ouro. Miguel avisa a Luna que eles conseguirão processar Preciosa. Heitor e Bebel flagram Pascoal com Preciosa.

Capítulo 88 - Quinta-feira, 23 de novembro

Preciosa deixa o hospital com a família, e Pascoal fica furioso. Miguel sugere que Luna faça um exame de DNA com Preciosa. Maria Navalha se emociona por ter encontrado o registro de sua bisavó. Preciosa procura Pascoal. Luna recebe a intimação para a audiência de autoria das joias. Bebel informa a Preciosa que ela será processada pelo roubo das joias de Luna. Preciosa se recusa a fazer um exame de DNA. Merreca pede ajuda para Maria Navalha, e Soraya se compadece. Pascoal convence Preciosa a forjar o material para o exame de DNA. Bianca termina a gravação do clipe de Luna e Jefinho. Chega o dia da audiência de Luna contra Preciosa. Preciosa surpreende Luna ao chegar ao fórum.

Capítulo 89 - Sexta-feira, 24 de novembro

Preciosa finge tranquilidade ao falar com Luna. Luna presta seu depoimento diante da Juíza. Preciosa afirma a Juíza que desenhou todos os croquis das joias. Maria Navalha sente-se mal ao ver o resultado negativo do exame de DNA. A advogada de Preciosa tenta usar o resultado do DNA a seu favor. Mariângela mostra para Nero e Cláudio os documentos que encontrou da Dama de Ouro. A Juíza surpreende a todos na audiência. Bebel confessa a Emília que desconfia de Preciosa. Miguel fala para Nero sobre a bisavó de Maria Navalha. Luna pede para conversar com a mãe. Bebel questiona Preciosa sobre o resultado do exame de DNA.

Capítulo 90 - Sábado, 25 de novembro

Preciosa se faz de vítima para Bebel. Maria Navalha sofre por ser desacreditada no caso sobre o pai de Luna. Francisco se enfurece por Nero insistir em entregar o tesouro para Luna e Maria Navalha. Francisco anuncia o resultado da repescagem do concurso Rainha da Fuzuê. Nero e Miguel contam para Luna e Maria Navalha sobre a carta da Dama de Ouro que foi encontrada. Lampião sugere que Maria Navalha prove que Luna é filha de César. Luna e Miguel se encontram com Mariângela, que revela o conteúdo da carta da Dama de Ouro. Maria Navalha pede ajuda a Bebel para provar que Luna é filha de César.