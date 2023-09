Elas Por Elas: resumo da novela de 25 a 30 de setembro

Nos próximos capítulos da novela Elas Por Elas, Átila passa mal e morre nos braços de Taís

Capítulo 01 - Segunda-feira, 25 de setembro

Lara se prepara para encontrar suas amigas de juventude, que não vê há 25 anos. Yeda questiona Lara sobre Natália, Bruno e Taís. Átila se encontra com Taís, que acredita que o nome dele é Herbert. Giovanni pressiona Helena sobre possíveis testes em animais feitos pela marca da mãe. Helena proíbe Jonas de ir ao encontro promovido por Lara, por conta de Adriana. Carol recebe um prêmio por seu trabalho. Lara conta a Cris que Bruno morreu. Natália comenta com Pedro seu incômodo com o convite para o reencontro com Lara e as amigas. Natália afirma a Pedro que Bruno foi assassinado e descobrirá por quem. Taís conta a Lara que Mário se tornou detetive particular. Ísis acusa Giovanni de prejudicar animais. Lara apresenta Átila como seu marido, e Taís se choca ao reconhecer Herbert.

Capítulo 02 - Terça-feira, 26 de setembro

Átila se desespera ao reconhecer Taís, mas ambos disfarçam na frente de Lara. Giovanni se defende das acusações de Ísis. Marlene passa mal, e Adriana deixa as amigas para ir ao encontro da tia. Natália chega ao evento de Lara e nota a última foto de Bruno. Helena é notificada da confusão em sua empresa. Renée surpreende as antigas amigas. Edu se incomoda quando Érica diz que Renée dormirá em sua casa. Jonas e Adriana se reencontram ao apartar a briga entre os filhos Giovanni e Ísis. Giovanni ajuda Ísis. Taís revela a Renée que Átila é Herbert. Yeda e Cris alertam Lara para o comportamento de Átila. Átila afirma amar Taís e diz que irá se separar de Lara. Adriana confessa ainda ter sentimentos por Jonas. Átila passa mal e morre nos braços de Taís.

Capítulo 03 - Quarta-feira, 27 de setembro

Taís pede ajuda a Renée. Taís esquece uma nécessaire no apartamento de Átila. Lara é informada sobre a morte de Átila. Cris pressiona Roberto para entender o que Átila fazia no local em que morreu. Lara deduz que Átila tinha uma amante e se revolta contra o marido. Mário percebe que Taís teve uma noite ruim. Adriana reúne as amigas para dar suporte a Lara no velório de Átila. Ísis questiona Adriana sobre a identidade de seu pai. Ísis acompanha Adriana ao velório, e reencontra Giovanni. Ísis e Giovanni discutem.

Capítulo 04 - Quinta-feira, 28 de setembro

Giovanni confessa estar interessado em Ísis. Natália desconfia de que Carol possa ter assassinado Bruno. Cris insinua para Helena que gostou de Giovanni. Helena ouve quando Giovanni afirma seu interesse por Ísis. Érica pressiona Mário para descobrir a traição de Edu. Carol e Adriana lembram de quando Bruno as humilhou. Renée volta para casa e é recebida com amor por sua família. Helena e Jonas discutem por causa de Adriana. Edu confronta Érica, que confessa sua desconfiança com o marido. Evilásio afirma que Mário está apaixonado por Érica. Lara exige que Roberto revele o nome da amante de Átila.

Capítulo 05 - Sexta-feira, 29 de setembro

Roberto despista Lara, que se desespera ao ver as notícias divulgadas sobre a morte de Átila nos jornais. Giovanni ajuda Ísis a conseguir lares para os animais resgatados. Mário rompe sua amizade com Edu, mas diz a Evilásio que não irá se declarar para Érica. Natália pede ajuda a Pedro para se aproximar de Carol. Taís decide contar a verdade para Lara, e Renée se preocupa. Cris sugere que Helena faça uma visita a Lara, com Giovanni a tiracolo. Lara desabafa com Taís, que perde a coragem de dizer a verdade para a amiga. Giovanni pede Ísis em namoro. Renée e Tony descobrem que Wagner fugiu com todo o dinheiro da família.

Capítulo 06 - Sábado, 30 de setembro

Renée se revolta contra Wagner, e Tony tenta conter a mãe. Renée, Tony e Vic descobrem que estão falidos. Ísis questiona Giovanni sobre Jonas. Lara diz a Taís que deseja contratar Mário para descobrir a identidade da amante de Átila. Natália arma para se aproximar de Carol, e manipula Pedro. Giovanni discute com Helena por causa de Ísis. Natália tem uma crise nervosa ao falar do dia em que Bruno morreu, e Pedro e Carol tentam acalmá-la. Giovanni conversa com Sérgio sobre Ísis. Adriana proíbe Ísis de voltar a se encontrar com Giovanni. Edu dá uma carona para Mário, e os dois são assaltados. Adriana comenta com Marlene que Ísis pode ser filha de Jonas, e a menina ouve.