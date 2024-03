Elas por Elas: Carol e Natália trocam beijos na reta final da novela

Carol e Natália ficarão juntas? Após a declaração da neurocientistas, as duas finalmente assumirão o amor que sentem em 'Elas por Elas'

Na reta final da trama, a novela 'Elas por Elas', da Globo, ainda tem bastante enredo para apresentar e surpreender o público. No capítulo que está previsto para ir ao ar no dia 3 de abril, depois de tanto relutar, a personagem Carol (Karina Teles) finalmente fará uma declaração de amor para a amiga, Natália (Mariana Santos).

De acordo com informações do portal LeoDias, a produção do folhetim já gravou com o elenco o diálogo da cena em que as duas se beijam. "Quero construir uma vida com você. Porque, olhando pra você, finalmente entendi que também te amo", declarará Carol. Saiba como será o capítulo:

Durante a declaração, Carol contará para Natália que ficou bastante surpresa ao ouvi-la dizendo que a amava. "Como é que não tinha percebido o tamanho do amor que sinto por você? Como pode? Tava tão na nossa cara e só a gente não via", dirá. "Amizade e amor são sentimentos muito diferentes, mas também são muito parecidos, rolou uma confusão...", concordará a fotógrafa.

“A gente sempre se amou”, dirá Carol. Natália, por sua vez, completará: “Sempre! E agora, tô me sentindo capaz de tudo! Me libertei do fantasma da morte do Bruno (Luan Argollo)... E vou ficar com você”. “Esse é o primeiro dia do resto das nossas vidas”, concluirá a neurocientista.

Esse, no entanto, não será o único beijo do novo casal . Em uma outra cena da trama, as duas surpreenderão amigos e familiares ao contarem que decidiram se casar. "Isso é a manifestação de... Amor! E ninguém vai dizer que amor é feio, errado, doente", falará Natália. "Amor é só amor!", completará Carol.

No último capítulo, previsto para ser exibido no dia 12 de abril, Natália e Carol finalmente subirão ao altar em uma cerimônia conduzida por Ester (Julia Lemmertz), mãe da neurocientista. "Carol, meu Norte, minha bússola. Eu te entrego meu coração, pra que ele te acolha quando você estiver triste, te abrace quando você estiver cansada e se alegre toda vez que o seu se alegrar", dirá a personagem de Mariana Santos.

Carol, por sua vez, também irá se declarar: "Natália, meu amor, minha amiga, guardo sua alma na minha, e ofereço o meu melhor, pra construirmos, juntas, a nossa vida. Te amo". No fim da cerimônia, o casal trocará mais um beijo, de acordo com o roteiro da cena.

