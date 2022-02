Davi se assusta ao encontrar Isadora em 'Além da Ilusão'

Mágico Davi se assusta ao encontrar Isadora na novela 'Além da Ilusão'

Um encontro bombástico em breve mexerá com os corações dos dois protagonistas da novela de época Além da Ilusão.

Nos próximos capítulos da trama das 18 horas, Davi (Rafael Vitti) e Isadora Tapajós (Larissa Manoela) se reencontrarão dez anos depois da morte de Elisa (Larissa Manoela).

No folhetim da TV Globo, o talentoso ilusionista ficará de boca aberta com a semelhança da mocinha com a falecida irmã, e cairá do cavalo durante a aproximação dos dois.

Choque de Davi

"Como pode ser tão parecida?", questionará o mágico Davi ao notar que Isadora é muito parecida com Elisa, o seu grande e verdadeiro amor do passado na novela das seis.