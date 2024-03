Dalton Vigh revela que Globo cogitou cancelar estreia da novela 'O Clone'

Vilão em 'O Clone', Dalton Vigh contou aos fãs que a novela quase foi adiada após um trágico acontecimento em 2001; saiba qual

O ator Dalton Vigh dividiu com os fãs uma curiosidade sobre a novela 'O Clone', exibida originalmente em 2001 na TV Globo. O artista, que interpretou o vilão Said na trama escrita por Gloria Perez, revelou que a emissora cogitou cancelar a estreia do folhetim no horário nobre.

A novela estava prevista para ir ao ar no dia 1º de outubro. No entanto, ela quase foi adiada após os ataques de 11 de setembro às Torres Gêmeas, em Nova York. O ocorrido naquele mesmo ano fez com que a Globo repensasse a exibição da trama, uma vez que a história se tratava do mundo islâmico.

"Teve uma preocupação na Globo, porque se tratava de mundo islâmico. Já existia a suspeita de que se tratava de um atentado terrorista. Aconteceram reuniões de cúpula para ver se teríamos a estreia da novela ou se seria a reprise de alguma coisa", explicou Dalton Vigh em entrevista a Otaviano Costa no 'Otalab'.

Na sequência, o ator revelou que o elenco da novela estava se preparando para gravar uma cena quando recebeu a notícia do ataque no World Trade Center. De acordo com Dalton, enquanto a equipe tentava entender o que estava acontecendo, a segunda torre foi atingida. "Todo mundo congelou", contou.

Apesar disso, a emissora decidiu seguir com o cronograma original e 'O Clone', um dos maiores sucessos dos anos 2000, estreou em 1° de outubro, como planejado. "A curiosidade sobre o mundo islâmico ajudou a alavancar a audiência", declarou o artista, por fim.

No folhetim, o personagem de Dalton Vigh se casa com Jade, interpretada por Giovanna Antonelli. A última reprise da novela de Gloria Perez na televisão aberta ocorreu em 2022, no 'Vale A Pena Ver de Novo', da Globo.

Giovanna Antonelli grava vídeo divertido com o ex, Murilo Benício

A atriz Giovanna Antonelli (46) e o ex-marido, o ator Murilo Benício (51), se divertiram em um novo vídeo para as redes sociais. Nesta sexta-feira, 10, os dois relembraram a parceria deles na novela O Clone, da Globo, na qual interpretaram os protagonistas Jade e Lucas.

Nas redes sociais, Giovanna compartilhou um vídeo dançando com um visual inusitado e mostrou a reação de Murilo, que ficou em choque com a cena. "O Lucas vendo a Jade dançar depois de 20 anos", disse ela, citando os personagens da novela.

Na época de O Clone, Giovanna e Murilo começaram um romance na vida real e se casaram. Pouco tempo depois, eles tiveram um filho juntos, Pietro, de 17 anos. Mesmo com a separação, os dois mantêm uma ótima relação de amizade e são vistos frequentemente juntos em eventos de família. Tanto que, agora, decidiram fazer o vídeo juntos para divertir os fãs. Confira!