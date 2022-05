Antonio Calloni fala sobre final da reprise de 'O Clone': "Uma novela inesquecível"

O ator Antonio Calloni relembrou algumas fotos da época da gravação e falou sobre a última semana da reprise da novela

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 16h30

A reprise da novela O Clone, da TV Globo, está em sua última semana de exibição. A Favorita, que já começa a ser exibida nesta segunda-feira, 16, foi escolhida para substituir o folhetim de Gloria Perez (73) no Vale A Pena Ver de Novo.

Antonio Calloni (60), que interpretou Mohammed no folhetim, usou as redes sociais para falar sobre o fim da reprise da novela. Em seu perfil, o ator compartilhou algumas fotos ao lado de Leticia Sabatella (51), que interpretava Latiffa, sua esposa, e agradeceu por fazer parte desse trabalho inesquecível.

"Chegando ao fim (mais uma vez) uma novela e um personagem inesquecível. Amor, humor e muita energia! Obrigado, Mohammed", disse ele, que agradeceu sua parceria de cena, Letícia, e a autora, Gloria Perez. "Obrigado, querida @leticia_sabatella. Obrigado @gloriafperez", completou.

Os internautas elogiaram o trabalho de Calloni e confessaram que vão sentir saudades do folhetim. "Amo esse casal! Amo essa novela!", disse a atriz Juliana Paiva. "Parabéns, Calloni, sempre sensacional", escreveu uma seguidora. "Melhor novela do mundo... amo pra sempre Mohamed e Latifa", comentou outra. "Pena que vai acabar. Já estou com saudades", confessou uma fã.

Confira a publicação do ator: