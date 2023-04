Como morreram os atores de Chocolate com Pimenta? Doze artistas do elenco já nos deixaram

Em reprise na TV Globo, Chocolate com Pimenta já perdeu alguns membros do elenco

Em uma nova reprise na tela da TV Globo, a novela Chocolate com Pimenta foi exibida originalmente em 2003. Escrita por Walcyr Carrasco, a trama conquistou uma legião de fãs que até hoje acompanha os integrantes do elenco. No entanto, 12 artistas que brilharam no folhetim já morreram. Relembre quem foram.

Um ano após a primeira exibição de Chocolate com Pimenta, a atriz Miriam Pires morreu aos 77 anos. Vítima de toxoplasmose, ela fez uma participação na novela como a Parteira de Graça. A veterana já havia atuado em outros grandes títulos como Senhora do Destino.

No ano de 2005, o ator Cláudio Corrêa e Castro morreu aos 77 anos, em decorrência de uma falência múltipla de órgãos. Em Chocolate com Pimenta, o veterano da atuação interpretava o Conde Klaus von Burgo, um dos principais papéis da trama da Globo.

Dois anos depois, em 2007, o ator Castro Gonzaga também morreu devido a falência múltipla de órgãos. Ele, que interpretava o pai de Dinorá, que era encarnada por Sônia de Paula, tinha 89 anos quando morreu. O artista esteve também no ar em O Cravo e a Rosa.

Leia também: Ex-ator de Chocolate com Pimenta exibe o abdômen trincado na praia

No mesmo ano o ator Carlos Alberto, que fez uma participação no folhetim como o juiz Almerindo, morreu após lutar contra um câncer. O artista começou sua carreira na atuação nos cinemas e posteriormente passou a atuar em novelas como Pai Herói e Sonho Meu.

Em 2008, o intérprete de Romão no folhetim, o ator Jardel Mello, morreu aos 71 anos. Ele morreu em Santos, no litoral de São Paulo, após sofrer um infarto durante uma cirurgia que realizava em seu coração.

Em 2009, a atriz Maria Sílvia morreu aos 65 anos após lutar contra um câncer no pulmão. A artista estreou na televisão na década de 1970, estando presente na primeira versão da novela O Astro. Já em Chocolate com Pimenta ela vivia Dona Micaela.

No ano de 2011, a atriz Fernanda Lobo, que interpretava a Mulher Barbada na novela, morreu aos 51 anos após complicações em uma cirurgia bariátrica. Além da novela em reprise na Globo, ela também atuou em clássicos como Mulheres de Areia e Irmãos Coragem.

Alguns anos depois, em 2014, a atriz Lucy Mafra, que interpretava Venúsia no folhetim, morreu aos 60 anos após ficar debilitada em decorrência de uma profunda depressão. A veterana já havia atuado em novelas como Corpo e Alma, Por Amor, Senhora do Destino e América.

Em 2019, o ator e diretor da novela, Jorge Fernando, morreu aos 64 anos. Ele lutava contra alguns problemas de saúde há alguns anos, porém, não resistiu ao sofrer uma parada cardíaca. Na novela, ele fez uma participação como o Palhaço Crispim.

Poucos meses após a morte de seu filho, a atriz Hilda Rebello também morreu. Com a saúde frágil e deprimida com a morte do diretor de novelas, ela sofreu uma parada cardíaca aos 95 anos e não resistiu. Na trama, ela interpretava Matilde.

Mais recentemente, em 2002, o ator e dublador Isaac Bardavid morreu aos 90 anos. Ele enfrentava há alguns anos um enfisema pulmonar e não resistiu ao agravamento da condição. Na novela, ele interpretou Paulo.

No mesmo ano, José Carlos Sanches foi encontrado morto em seu apartamento já em estado de decomposição, quatro dias após sua morte. O ator, que estrelava novelas desde a década de 1980, morreu aos 67 anos. Em Chocolate com Pimenta ele interpretava um motorista.