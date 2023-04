Ex-ator de Chocolate com Pimenta exibe o abdômen trincado na praia

Ele cresceu! Ator que interpretou o namorado de Bernadete na novela Chocolate com Pimenta, Gabriel Azevedo exibe o corpo sarado em dia na praia

O ator Gabriel Azevedo (34) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar a sua boa forma em fotos na praia. Ele ficou conhecido por ter interpretado o personagem Fabricio, namorado de Bernadete (Kayky Brito), na novela Chocolate com Pimenta, da Globo. Com a reprise da história nas tardes da emissora, o nome dele voltou a circular na internet.

Em seu perfil no Instagram, o rapaz publicou fotos exibindo o seu corpo sarado e o abdômen definido. Com barba volumosa, ele mostrou o quanto mudou ao longo dos anos, já que a novela Chocolate com Pimenta foi exibida originalmente há 20 anos.

Hoje em dia, Gabriel Azevedo está retomando a sua carreira de ator. Nos últimos anos, ele atuou na carreira de Relações Públicas e atuou como empresário. Em 2021, ele voltou a atuar em novelas. Ele esteve nos elencos de Gênesis e Reis, ambas na Record TV.

Recentemente, o artista relembrou como foi a época das gravações da novela e a reação do público com seu personagem. "As pessoas torciam para que o Fabrício e a Bernadete ficassem juntos. Me paravam na rua e davam conselhos amorosos, faziam perguntas que eu não sabia como responder. Eu não sabia como reagir, ficava muito sem graça (risos). Era uma época em que não havia redes sociais. Todo o retorno do público era no olho no olho", disse ele na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

E completou: "Foi uma explosão. Lembro que foi nessa época que eu saí pela primeira vez num pôster de uma revista. Aquilo me deixou fascinado. Naquele tempo, existia uma prática entre os atores que era imprimir santinhos com a foto e o autógrafo. Eu lembro que andava na rua e entregava o meu santinho para os fãs que me abordavam. Rever a novela agora é nostálgico por tudo isso".

