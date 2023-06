Atores de Chocolate com Pimenta se casaram após paixão avassaladora nos bastidores

Ator Ernani Moraes conheceu atriz 25 anos mais nova nos bastidores da novela Chocolate com Pimenta

A novela Chocolate com Pimenta, da TV Globo, não apenas ficou marcada pela história de amor dos protagonistas da trama de Walcyr Carrasco, mas também pelo nascimento do casamento entre Maria Maya e Ernani Moraes.

Intérpretes de Lili e do delegado Terêncio, os dois se conheceram nos bastidores da novela das 18h e acabaram vivendo uma paixão avassaladora. O romance entre os dois foi tão intenso, que eles logo decidiram se casar.

Na época, Maria, que também é conhecida como filha do diretor de teatro Wolf Maya, tinha apenas 22 anos de idade. Enquanto Ernane, tinha 46 anos. Com 25 anos de diferença, eles celebraram o casamento em meio a finalização das gravações do folhetim.

Apesar de todo amor entre os artistas, o romance durou apenas cinco anos e foi finalizado em 2008. No ano seguinte, Maria deu uma entrevista à Quem, a qual abriu o coração sobre o relacionamento com Ernane.

Reprodução/TVGLOBO

“Ele é um cara genial, é uma das pessoas mais importantes que conheci e com quem tive o prazer de estar casada por cinco anos. Foi meu grande amor e continua sendo até hoje. Terminamos há um ano e pouco”, disse ela, que ainda tentava superar o término.

Segundo Maria, os dois viviam em casas separadas e isso foi um dos fatores importantes para que o casamento se tornasse forte e saudável por algum tempo. "A gente sempre morou em casas separadas porque é uma forma mais sadia", contou.

"Quando se mora junto, você perde o olhar do que é seu e do outro, vira tudo uma coisa só. O bacana é ter seu espaço, seu momento para estar sozinho. A gente dormia praticamente todos os dias juntos. Mas é legal ter opção de estar na casa dele ou na minha. Isso é mais encantador. Quero levar isso para minhas próximas relações", disse.