Cara e Coragem: resumo da novela de 21 a 25 de novembro

Nos próximos capitulos da novela Cara e Coragem, Danilo pede para Regina ser sua espiã na siderúrgica

Capítulo 151 - Segunda-feira, 21 de novembro

Regina se preocupa com a possibilidade de Clarice denunciar Leonardo. Duarte pede a ajuda de Lou. Pat conversa com Moa sobre sua relação com Andréa. Duarte avisa a Jéssica que irá se revelar durante a festa. Lou anuncia para os convidados que Bob Wright quer fazer um pronunciamento. Todos ficam chocados com a revelação de Duarte. Andréa se enfurece com Pat por não ter contado sobre Bob e decide não ajudar mais Moa. Gustavo se entristece com Rico por ter escondido o que descobriu sobre Bob. Jéssica, Olívia e Lou ficam após a festa na mansão para apoiar Duarte. Andréa sofre por causa de Bob. Hugo foge de uma repórter na rua. Pat lamenta a falta de memória de Moa. Duarte pede perdão a Gustavo. Rebeca pensa em Moa e Danilo antes de prestar seu depoimento. Danilo diz a Duarte que se preveniu para não ser associado a Bob Wright. Leonardo informa a Clarice que renunciará à presidência da SG.

Capítulo 152 - Terça-feira, 22 de novembro

Clarice reage à decisão de Leonardo e se preocupa com outros possíveis crimes do irmão. Duarte enfrenta Danilo. Rebeca mente em seu depoimento. Luana comenta com Clarice que teme por sua segurança. Adélia conta para Moa que ele namora Pat. Anita comenta com Dalva que está afastada de Ítalo. Marcinha arma para Enzo e Hugo se encontrarem. Dagmar tenta fugir de casa. Regina descobre que Leonardo irá renunciar à presidência da SG. Danilo se apresenta como acionista e se candidata à presidência em oposição a Clarice. Moa relembra momentos com Pat e a questiona sobre o relacionamento deles antes de seu acidente. A disputa entre Danilo e Clarice empata, e Leonardo é indicado para decidir a votação.

Capítulo 153 - Quarta-feira, 23 de novembro

Leonardo simula um mal-estar e se esquiva da decisão imposta a ele. Pat confirma o namoro para Moa, que se angustia por não conseguir se lembrar de nada. Rebeca pede para conversar com Danilo. Regina tenta convencer Leonardo a votar em Danilo. Leonardo acaba votando em Clarice para ser a nova presidente da SG, e Danilo não reage bem à escolha. Fernanda se preocupa com Rebeca. Ítalo fala para Rico que não denunciou Duarte porque está procurando alguma prova que ligue Bob Wright a Danilo. Andréa critica Hugo por insistir em afastar Enzo de sua vida. Clarice contrata a firma de segurança de Ítalo. Anita decide procurar Ítalo. Rico pede para Lou tentar se acertar com Joca. Rebeca pede para Danilo se afastar dela. Pat entrega para Moa as malas com as roupas dele que estavam em sua casa. Anita vê Clarice na casa de Ítalo.

Capítulo 154 - Quinta-feira, 24 de novembro

Clarice tenta se explicar para Anita. Pat e Moa se separam. Danilo sofre com o afastamento de Rebeca. Regina critica Leonardo por desistir da presidência da SG. Andréa conversa com Clarice sobre Bob Wright. Anita confessa a Dalva e Jéssica que está sofrendo por causa de Ítalo. Ítalo fala para Jarbas que está confuso com seus sentimentos em relação a Clarice e a Anita. Fernanda conta para Moa que Danilo foi o culpado por seu acidente. Moa descobre que Célia trabalha como copeira na presidência da SG. Teca se irrita ao ver Gustavo sofrendo por causa de Bob. Clarice reassume a presidência da SG. Anita enfrenta Clarice por causa de Ítalo. Dagmar ouve Leonardo dizer que se orgulha por não carregar mais a culpa pela morte da irmã. Pat e Lou se apoiam. Teca avisa a Duarte que o denunciou para a polícia. Danilo pede para Regina se unir a ele. Moa lembra de Pat dançando com Lou na companhia de dança. Rebeca revela para Pat que Moa dormiu em sua casa com Chiquinho.

Capítulo 155 - Sexta-feira, 25 de novembro

Pat se enfurece com Rebeca e a manda embora de sua casa. Regina pergunta a Danilo por que ele tem obsessão pela SG. Danilo pede para Regina ser sua espiã na siderúrgica. Lou tem uma conversa séria com Joca. Moa fala para Pat que está se lembrando dos momentos juntos dos dois. Renan reata com Jéssica. Lou elogia Pat como bailarina. Olívia questiona Enzo sobre a presença de Hugo no espetáculo. Andréa incentiva Hugo a assistir ao espetáculo de Enzo na Companhia de dança vertical. Danilo convence Regina a se aliar a ele. Dona Lia se preocupa com o estado de Leonardo. Regina enfrenta Clarice na SG. A jornalista Soraia Reis descobre que Enzo estreará um espetáculo na companhia de dança e decide cobrir o evento. Renan faz exigências para Jéssica, que aceita sem perceber o abuso do namorado. Alfredo convida Olívia para morar com ele. Soraia aborda Hugo com uma pergunta inconveniente, que deixa o ator sem graça. Regina se enfurece ao chegar em casa e encontrar uma festa armada por Leonardo.

Capítulo 156 - Sábado, 26 de novembro

Regina interrompe a festa de Leonardo e o ameaça. Andréa enfrenta Soraia para defender Hugo. Moa admira Pat em sua apresentação de dança vertical. Hugo decide ir embora na hora da apresentação de Enzo, por causa de Soraia. Andréa encontra Duarte, que tenta se desculpar. Andréa avisa a Hugo que Enzo ficou decepcionado com sua atitude durante o espetáculo. Ítalo entrega a Clarice um anel com um rastreador. Danilo folheia o livro da SG em que há uma foto de sua família, e Regina fica desconfiada. Olívia conta animada para Lou que irá morar com Alfredo. Armandinho comenta com Rico que Moa está se apaixonando novamente por Pat. Danilo exige que Célia o ajude a reconquistar Rebeca. Ítalo avisa a Pat, Moa e Rico que vai levar Clarice para conhecer a sala da inteligência. Danilo vê Rebeca vestida como Fernanda e se surpreende. Clarice fica impactada com o organograma que vê na sala de inteligência na Coragem.com.