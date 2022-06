Cara e Coragem: resumo da novela de 20 a 25 de junho

Nos próximos capítulos de Cara e Coragem, Anita se lembra de quando conheceu Clarice

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 10h02

Capítulo 19 - Segunda-feira, 20 de junho

Anita deixa o bar, e Samuel a segue. Andréa Pratini se insinua para Moa. Anita consegue se esconder de Samuel. Danilo convida Bob para trabalhar para ele. Moa se incomoda com a brincadeira de Rico sobre os ciúmes de Pat. Leonardo pensa em uma estratégia para se aproximar do casal de dublês. Martha comenta com Vini sobre sua desconfiança a respeito de Regina. Leonardo se opõe ao pedido de Martha sobre a volta de Ítalo como segurança da empresa. Pat não deixa Moa falar sobre seu encontro com Andréa. Moa, Rico e Pat convidam Ítalo para entrar na sociedade da Coragem.com. O investigador Paulo procura Samuel. Ítalo é chamado para uma reunião na SG. Anita queima o cartão de visitas de Clarice que encontra guardado com outros objetos.

Capítulo 20 - Terça-feira, 21 de junho

Lucas se oferece para acompanhar Anita até a clínica. Paulo se interessa pelas informações que consegue com Samuel. Martha chama Ítalo para voltar a trabalhar na empresa. Andréa liga para Moa, que gosta de ver Pat enciumada. Pat estranha que o médico de Alfredo tenha retirado a medicação e pedido um novo exame para o marido. Duarte teme aceitar a proposta de Danilo, que oferece uma vida de luxo em troca de Bob Wright atuar como um ‘laranja’ nos negócios do empresário. Andréa tenta seduzir Moa. Pat procura por Lou na companhia de dança. Ítalo dá um treinamento de parkour para Rico. Duarte pensa em contar para Jéssica sobre sua conversa com Danilo. Ísis sofre um acidente, e Renan cancela sua apresentação com Lou. Pat se oferece para ajudar Lou. Moa vê uma foto de Andréa com Clarice na casa da atriz.

Capítulo 21 - Quarta-feira, 22 de junho

Andréa tenta despistar o interesse de Moa em suas fotos. Ítalo explica a Rico por que não quer voltar a trabalhar na siderúrgica. Lou conta para Olivia que ela e Pat criaram uma coreografia para a apresentação que farão juntas na dança vertical. Olívia não gosta de ver a proximidade de Lou e Pat. Marcela assume o cargo de delegada titular após a aposentadoria de Peixoto. Leonardo acerta com Martha a contratação de Moa e Pat para uma nova campanha para a SG. Andréa observa seu broche em forma de flor, igual ao de Clarice, e se lembra de quando ela o colocou em sua roupa. Pat sorri ao ver Moa chegar para assistir à apresentação na noite do leilão . Danilo explica para Teca e Gustavo a ausência de Bob no evento. Andréa se consulta com uma cartomante e acredita que Moa é o homem de suas previsões. Regina se encontra com o primo, Ângelo. O pescador comenta que Samuel viu Anita na rua achando que era Clarice e está em estado de choque.

Capítulo 22 - Quinta-feira, 23 de junho

Anita apaga diversas fotos de Clarice com Samuel. Regina manda Ângelo sumir com Samuel do Rio. Renan muda a ordem das apresentações, e Lou fica insegura. Ângelo avisa a Regina que sua mãe, Dagmar, não está bem de saúde. Ela não se importa com a notícia. Danilo tenta convencer Vini a colocar Leonardo na presidência da SG. Joca se desespera ao saber que Nadir pretende ir à apresentação de Pat com Lou na companhia de dança. Olívia dá um ultimato em Joca. A apresentação de Lou e Pat no leilão é um sucesso. Jarbas avisa a Ítalo que Paulo e Marcela estão empenhados no caso de Clarice. Moa comunica a Pat que Andréa pediu ao diretor uma dublê para substituí-la. Samuel encontra Regina falando com Ângelo.

Capítulo 23 - Sexta-feira, 24 de junho

Regina disfarça para Samuel. Moa pensa em não aceitar o trabalho com Andréa por causa de Pat. Moa chega ao cemitério com Ítalo, que encontra uma chave no túmulo do pai de Clarice. Leonardo tenta persuadir Martha para ficar com a presidência da SG. Lou fica tensa quando Nadir pede para conhecer Olívia. Moa tem um ataque de pânico dentro do cemitério. Duarte ainda não sabe se aceitará a proposta de Danilo. Moa reclama com Andréa por ter tirado Pat da campanha. Leonardo fica sabendo que Pat e Moa são os sócios de Rico. Andréa se irrita com Moa por causa de Pat e o manda embora de sua casa. Ítalo tenta decifrar a origem da chave. Dalva, a dona do brechó, questiona Anita sobre a origem das roupas chiques que a massoterapeuta deixa no estabelecimento.

Capítulo 24 - Sábado, 25 de junho

Anita despista Dalva. Moa fala para Pat que desistiu de fazer o trabalho com Andréa. Rebeca conversa com a diretora do colégio de Chiquinho. Ítalo fala com Rico sobre a chave que encontrou no túmulo do pai de Clarice. Pat exige que Andréa se desculpe, antes de aceitar a trabalhar com ela. Danilo mostra a mansão para Duarte e avisa que é a nova casa de Bob Wright. Renan consegue manipular Lou novamente. Martha termina seu romance com Vini, que vai embora. Ítalo mostra a chave e a foto de Clarice com o grupo de mulheres para Martha. Samuel aparece para falar com Anita e a beija. Moa e Andréa se beijam, e Pat fica mexida ao ver os dois. Samuel chama Anita de Clarice. Anita se lembra de quando conheceu Clarice.