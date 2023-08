Caio Blat anuncia saída da Globo depois de 25 anos na emissora: ‘Gratidão’

Ator Caio Blat compartilha vídeo em suas redes sociais com retrospectiva de momentos de sua carreira na Globo

Nesta quarta-feira, 2, o ator de 43 anos de idade, Caio Blat, anunciou em suas redes sociais sua saída da Globo. Depois de encerrar seu contrato de 25 anos, o artista compartilhou um vídeo com um compilado dos melhores momentos de sua carreira na emissora carioca, com uma dedicatória à empresa, agradecendo pelos diversos anos de parceria.

O marido de Luisa Arraes deixa a emissora carioca para investir em projetos novos de alguns canais pagos, contando com uma parceria com a atriz Camila Pitanga. Mesmo em um tom de despedida, Caio deixou claro que irá continuar trabalhando na Globo para alguns projetos pontuais.

“Essa semana encerro um ciclo de 25 anos contratado na Rede Globo. Toda uma vida! Só tenho gratidão e sensação de dever cumprido. Guardarei para sempre muitas lembranças lindas e muitos amigos queridos”, começou o ator, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Dá para ver, ao longo dos mais de 26 projetos realizados, meu amadurecimento e crescimento profissional. Ao mesmo tempo, sempre tive enorme liberdade para atuar no cinema e nos palcos. Foi uma relação aberta, linda e gratificante, e seguindo essa lógica, parto agora para um projeto na HBO com amigos feitos na Globo, como Monica Albuquerque, Maria Medicis e Camila Pitanga”, continuou Caio.

“Ao mesmo tempo tenho projetos ainda para lançar na Globo, como o 'Grande Sertão: Veredas', que vai virar série em breve, e todos os trabalhos que permanecem disponíveis no Globoplay. Ou seja, a qualquer momento espero estar de volta ao lugar onde cresci e aprendi tanto. Agradeço, por fim, você, o público que sempre me acompanhou e prestigiou. Estaremos sempre juntos, tenho muitos projetos na mente e no coração, aguardem”, finalizou.

Caio Blat participou de inúmeras novelas e minisséries de sucesso da emissora carioca, como Chiquinha Gonzaga (1999), Andando nas Nuvens (2000), Um Anjo Caiu do Céu (2001), Da Cor do Pecado (2004), Sinhá Moça (2006), Caminho das Índias (2009), Império (2014), entre muitas outras. Seu último papel foi em Mar do Sertão, no ano de 2022.