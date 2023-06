Luisa Arraes surge em fotos românticas com Caio Blat e se declara: “Paixão total”

Em um casamento aberto com Caio Blat, Luisa Arraes faz declaração romântica com cliques inéditos para celebrar aniversário do marido

O ator Caio Blat ganhou uma declaração apaixonada da esposa, a atriz Luisa Arraes, em seu aniversário nesta sexta-feira, 02. A artista usou as redes sociais para publicar uma homenagem super romântica e celebrar os 43 anos do marido, com quem mantém um casamento aberto há cerca de cinco anos.

Em seu perfil oficial do Instagram, Luisa abriu um álbum de fotos inéditas ao lado do amado. Em um dos cliques, o casal troca carinhos após um banho de cachoeira. Na sequência, a artista, que interpretou a personagem Francisca na série 'Cine Holliúdy', também mostrou que o marido é super romântico e sempre a presenteia com flores.

Para finalizar, Luisa abriu detalhes da intimidade do casal e publicou um vídeo em que Caio aparece na cama. Na legenda, ela declarou todo seu amor: “Como diz Guimarães, Caio é a calma de uma certeza. Em todo mato que a gente anda ele faz um buquê. Isso é literal, mas também é metáfora!”, a atriz se derreteu pelo amado.

“Feliz aniversário, minha paixão total, viver com você é um deleite!”, Luisa concluiu a publicação e ganhou um agradecimento especial do marido nos comentários: “Meu redemunho, todas as trilhas me levam pra você! Todos os buquês são seus... Todos os amigos são nossos, obrigado pelo amor de todxs!!!!”, Caio se derreteu com a homenagem da esposa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luisa Arraes (@luisaarraes)

Vale lembrar que recentemente, Luisa abriu detalhes de seu casamento aberto com Caio em uma entrevista ao jornal O Globo. Além de se relacionarem com outras pessoas, o casal também mora em apartamentos separados: “É uma experimentação sem fim, e sempre lutei contra esse negócio da posse.”, ela contou na ocasião.

Luisa Arraes revela detalhes de seu casamento com Caio Blat:

Ainda durante a entrevista ao jornal O Globo, Luisa Arraes falou mais sobre seu casamento aberto com Caio Blat. A atriz revelou que embora eles não morem juntos, são vizinhos de porta e que os dois tem visões diferentes sobre a relação: "Não existe uma receita e eu nunca achei que o casamento era uma opção feliz para mim”, disse.