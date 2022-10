Luisa Arraes conta sobre seu namoro com Caio Blat

Luisa Arraes conta que é vizinha de porta de Caio Blat e desabafa sobre casamento monogâmico

Publicado em 17/10/2022

LuisaArraes (29) e CaioBlast (42) não moram juntos mesmo após 5 anos de relacionamento. Os atores, na verdade, são vizinhos de porta. A artista contou que os dois têm visões diferentes sobre o casamento e, porque decidiram ter um relacionamento assim.

Ela contou que o exemplo de relações diferentes na família do casal acabam afetando como eles enxergam as coisas: "Não existe uma receita e eu nunca achei que o casamento era uma opção feliz para mim”, contou em entrevista ao jornal O Globo. Ela ainda completou que o ator não tem a mesma visão: “O Caio fica horrorizado com isso, porque os pais dele são casados até hoje, e os meus, não. Nunca conheci um casal monogâmico feliz a vida inteira", completou.

Luisa também disse que suas opiniões diferem das de Caio: “É uma experimentação sem fim, e sempre lutei contra esse negócio da posse. É óbvio que o outro vai ter outros desejos e ele pode colocar aquilo em prática ou não, mas isso também é uma desconstrução. É difícil, mas a batalha vale a pena”.

Caio Blast abre o jogo sobre seu relacionamento e privacidade!

O ator também já havia contado sobre sua dinâmica a dois com Luisa! Segundo ele, o casamento dos dois é feito de momentos: “Tem fase que estamos mais agarrados. Em outras, mais interessados em sair e ver pessoas, se perguntando 'qual vai ser?'", contou ao O Globo. “A gente ajusta o tempo todo de acordo com o momento, encontrando onde cada um tem sua liberdade e seu desejo”.