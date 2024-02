Breno da Matta, de Renascer, recorda apoio da mãe na carreira: 'Acreditou antes de mim'

Em entrevista à CARAS Brasil, artista fala sobre interpretar o Pastor Lívio no remake de Renascer e comenta início da carreira

Filho de engenheiros, natural do interior da Bahia e farmacêutico de formação. Essas são algumas alcunhas que podem ajudar a definir Breno da Matta (40), que chega em Renascer para interpretar o Pastor Lívio. Ainda sem acreditar no novo trabalho, o ator recorda o apoio de sua mãe na carreira.

Antes de Renascer , ele havia feito Carcereiros, Escola de Gênios e Justiça 2. Para o ator, esse caminho não seria possível sem seus familiares, em especial, sua mãe, Vandira. "Minha mãe acreditou em mim antes de mim. Fui me envolver com a arte quando eu já era adulto", conta à CARAS Brasil.

Formado em Farmácia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), ele conta que a vida o conectou com a arte. Porém, por muito tempo teve dificuldade em dizer que trabalhava no ofício. "A primeira vez que eu ouvi alguém falando disso foi a minha mãe. Eu não tinha coragem de falar que era ator."

O artista afirma que o clássico o atravessa em vários sentidos. Natural de Itabuna, no interior da Bahia, ele conta que seu pai trabalhava na Ceplac com cacau e a mãe também é ligada com questões ambientais, que serão tratadas na releitura da novela.

"É até difícil realizar isso, algumas fichas ainda não caíram ou estão caindo bem devagar", diz o artista. "É um abismo muito grande entre um menino do interior da Bahia estar hoje na Globo fazendo essa novela em específico."

Ele conta não ter assistido muito da primeira versão, exibida em 1993, mas diz que entrou em contato com Jackson Costa (56), ator que interpretou o personagem, antes Padre Lívio, na versão original. Além disso, Breno afirma estar aprendendo a dimensão que a novela tem, e celebra o trabalho ao lado de atores como Vladimir Brichta (47), Chico Díaz (64) e Marco Palmeira (60).

Agora, Breno não esconde a animação para ver seu personagem entrar na segunda fase da novela. O ator diz que aprenderá a lidar com as mudanças que a repercussão da novela o trará, seja na vida ou em seu perfil do Instagram.

O artista conta que, apesar de não saber lidar muito bem com as redes, ainda está aprendendo os processos. Apesar da mudança que pode estar por vir, ele não pretende deixar de publicar o que gosta: memes, assuntos socialmente relevantes e seu trabalho. "Ali tem muito o que eu sou, e quero manter isso."

Para além da novela, Breno também faz parte do grupo de teatro performativo argentino Fuerza Bruta. Antes de ser escalado para Renascer, ele ia viajar com a companhia, mas com a agenda de gravações não pôde ir. "Acredito muito que tudo o que você vive na vida corrobora para algum momento", completa o artista.

