Bianca Rinaldi entrega sensação de retornar ao SBT após 20 anos: 'Oportunidade'

Bianca Rinaldi é a intéprete de Vera em A Infância de Romeu e Julieta, do SBT; a nova novela do SBT estreia em 8 de maio e é uma parceria com o Prime Video

Bianca Rinaldi (48) está no elenco de A Infância de Romeu e Julieta, a nova novela do SBT. Durante a coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira, 27, em que a CARAS Brasil marcou presença, a atriz declarou sua felicidade em retornar à emissora após 20 anos e falou sobre sua personagem. "Oportunidade", disparou ela.

A trama estreia em 8 de maio às 20h30 no SBT e seus capítulos serão lançados diariamente na TV. Entretanto, no mesmo dia do lançamento, seus primeiros cinco capítulos estarão disponíveis no Prime Video. Os episódios serão disponibilizados na plataforma todas as sextas-feiras.

"É a sensação mais gostosa que eu tenho tido nos meus últimos 3, 4 anos é poder estar de volta aqui. É um lugar que exala muito amor, muito respeito. A gente vê no olhinho de cada funcionário a satisfação de estar aqui, trabalhando cada um na sua função. É uma honra muito grande estar no SBT onde eu fiz minhas primeiras protagonistas, onde tive minha primeira oportunidade foi aqui", declarou a artista.

Bianca ainda falou sobre sua personagem, Vera Monteiro, a mãe de Romeu (Miguel Ângelo). Ela contou que muitas vezes é questionada se seu papel é de uma vilã, mas a atriz justifica que o comportamento da mulher é devido suas vivências. "As imagens que têm aparecido da Vera são imagens muito fortes, porque ela é uma mulher que carrega imagens do passado que fazem ela ser essa mulher dura às vezes, mas é extremamente amorosa com seu filho, ama sua família. É trabalhadora, como muitas mulheres no Brasil", justificou ela.

"Não tem comédia na Vera, mas tem humor, como qualquer ser humano. Acho que o ser humano permeia em vários sentimentos e vários estágios emocionais, então a Vera não deixa de ser um ser humano que tem tudo isso", completou Bianca Rinaldi.