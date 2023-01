Bianca Rinaldi lembra os quatro anos da morte de Caio Junqueira: "Rápida demais a sua missão"

Bianca Rinaldi usou as redes sociais para homenagear e recordar a morte de Caio Junqueira

Bianca Rinaldi (48) usou as redes sociais para lembrar os quatro anos de morte do ator Caio Junqueira. Ele tinha 42 anos e se envolveu em um grave acidente de carro no Rio de Janeiro.

Junqueira dirigia sozinho em direção ao centro da cidade quando perdeu o controle do veículo, que subiu o meio fio, bateu em uma árvore e capotou.

"Há exatos quatro anos, 23 de janeiro se tornou o dia no qual celebraremos sempre a arte dele, que, com um sorriso largo no rosto, foi capaz de cativar milhares de pessoas, mesmo com uma passagem tão curta que teve aqui na Terra. Cada um de nós ganha a vida com um propósito e temos a certeza que o seu propósito, Caio, foi trazer luz para uma profissão que pode não ser nada glamourosa às vezes. Foi rápida demais a sua missão. Mas tão intensa quanto todo o amor que sempre colocou em seus personagens", escreveu Bianca.

"Uma coisa é certa. A sua vida foi vivida com muito amor, alegria e arte. E arte é para sempre. Atemporal. Não se pode apagar os registros daqueles que guardam o seu sorriso na memória. A morte não é para sempre, não é o fim. Dizer adeus foi apenas uma maneira de dizer que sentiremos a sua falta até nos encontrarmos de novo", acrescentou a atriz.

