Bella Campos, a Muda de Pantanal, revela que jacaré mordeu sua perna

A atriz Bella Campos, que interpreta a Muda no remake da novela Pantanal, da Globo, revelou que foi mordida por um jacaré durante uma gravação em Mato Grosso do Sul. A estrela disse que o animal selvagem mordeu a sua perna enquanto ela estava nadando em rio durante a sua folga da gravação.

Ela contou o que aconteceu em uma participação no programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT. "Ele [jacaré] abriu toda a boca (...) Era muito grande, era um "megajacaré". Ele abocanhou a minha perna. E aqui é a parte do olho. Ele morde e vira. Aqui embaixo ficou um rasgo porque os dentes de baixo são mais fininhos. Então, eles rasgam no impacto. E atrás penetra real", disse ela.

Bella disse como foi a sua reação ao ver que o jacaré estava mordendo a sua perna. "Foi muito bizarro porque a gente nunca sabe como vai reagir, né? Eu gritei, eu falei: "Cara***, um jacaré me mordeu!" Foi essa a minha frase (risos) Eu saí da água e sentei. Quando olhei, tinha um buraco, real. Quando as pessoas à minha volta começaram a ver, aí acreditaram", declarou.

Ela contou que foi atendida pelo médico e foi algo superficial. "Ele viu se a gente ia precisar... Se tivesse pego alguma veia, algum músculo, eu ia precisar ir para a cidade resolver. Perto do que poderia ter sido, foi superficial", declarou.

Assista ao vídeo de Bella Campos contando a história

