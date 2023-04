Beijo de Mel Maia e MC Cabelinho em cena de novela ao lado de Bella Campos deixa web maluca

Internautas comentam sobre imagens de novela onde Bella, namorada do cantor, acompanha beijo de Cabelinho com Mel Maia

Na manhã desta terça-feira, 4, a internet está completamente fervorosa com uma cena específica da novela da Globo, Vai na Fé! Nela, o cantor de funk MC Cabelinho (27) protagonizou um belo beijo com a atriz Mel Maia (18), em uma cena na qual a atriz Bella Campos (25), atual namorada do funkeiro na vida real, estava presente.

A web ficou perplexa com a cena e comentou bastante sobre o fato de os três estarem juntos na mesma cena, com Bella assistindo ao beijo do namorado e da personagem Guiga, interpretada por Mel Maia, de pertinho. “Bella Campos em cena com Cabelinho fingindo que não são um casal na vida real já é icônico, mas Bella Campos em cena com Cabelinho beijando Mel Maia (que ele já pegou na vida real) é ICÔNICO. (pausa pra Mc Daniel vendo essa cena também). Obrigada dona Globo por esse bafo todo”, disse uma internauta.

Bella Campos em cena com cabelinho fingindo q não são um casal na vida real já é icônico, mais Bella Campos em cena com Cabelinho beijando mel maia (q ele já pegou na vida real) é ICÔNICO

(pausa pra Mc Daniel vendo essa cena tbm 🤡)

obg dona globo por esse bafo todo https://t.co/7s8CDwbVy5 — t i c i 🧸 (@marinhoo_ticii) April 3, 2023

Outros usuários ainda ficaram preocupados com uma possível reação do cantor de funk MC Daniel, namorado de Mel na vida real. "Vocês estão preocupados com a Bella Campos, que É ATRIZ e sabe que isso é trabalho. Pior é o Fafá, que não é ator, não entende desses negócios e está vendo a menina dele beijando o ex”, comentou.

Alguns internautas mostraram também que não conseguiriam viver de atuação, ficando indignados com as decisões da trama. “Recapitulando: Cabelinho, amigo do Mc Daniel, beijou a Mel Maia, namorada do Mc Daniel, NA FRENTE da Bella Campos, namorada do Cabelinho. ISSO AQUI, BRASIL, FOI ICÔNICO”, “Meu Deus, se eu fosse essa Bella Campos ia brigar com o diretor da novela facilmente”, “Bella Campos tem sangue de barata”, disseram.

